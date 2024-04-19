三房稱不被視家人 林建岳否認 大狀指當年未告知死訊 林：佢哋有嚟喪禮

二太余寶珠所生的林建岳現為麗新集團主席。代表三房母女的英國御用大律師Charles Hollander昨日提出，林百欣去世前數月，二太阻止三房探望，而林百欣去世後三房未獲告知死訊，二房不視三房為家人。林建岳表示不同意，稱「佢哋都有嚟喪禮」，又指每個人感受不同，「我唔可以講人哋感受」。

稱父指示母親3兄弟分產

「打緊官司」沒問排除一事

Hollander關注三房被排除於遺囑外，林建岳供稱父親指示由他、母親余寶珠及兄弟林建名和林建康自行分配資產。Hollander追問林如何得知三房被排除於遺囑外，林建岳表示他沒向父親查問，稱「（三房母女名下的高發發展有限公司）官司打緊10億，係10億，我仲會問我爸爸？」被問到林百欣將與三太所生的兒子林偉鈞排除於遺囑外是否令人意外，林建岳回答「佢哋係一個family，有一個公司claim緊佢哋……我唔會去問」。

Hollander又指出，林百欣曾向林明珠承諾在遺囑「照顧」她，如今是否林百欣未能守承諾；林建岳稱不知道父親有否作出承諾，他不能影響父親的聲譽，父親從商多年「喺商界裏面誠信係好高」。

稱簽遺囑前擬精神測試

父不悅後醫生被打發

林建岳又憶述，2004年12月3日、即父親簽訂遺囑當天，他與前任遺產執行人張定球在場，當時一名郭姓醫生於簽訂遺囑前，要求替父親做精神狀况測試；父親不悅，問「邊個叫佢哋問問題」，及後張打發郭離開。林建岳供稱，他與張沒有要求郭到場，另提及父親是潮州人，性格「好大男人」，否則不會有兩名妻子及多房家庭，並指「我阿媽有唔開心，但我阿爸就係咁做」。林建岳作供完畢後，法庭傳召時任麗新集團高層李寶安（見另稿）。

【案件編號：HCAP 4/11】