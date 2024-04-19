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撼死車剷行人路3傷1危 司機涉危駕被捕

【明報專訊】油麻地昨發生嚴重交通意外。一輛私家車於白加士街行駛時，先與路邊「死車」碰撞，繼而失控衝前剷上行人路，撞傷3名途人，其中一名女子傷勢較嚴重，傷者由救護車送院治理。私家車男司機涉嫌危駕被捕。

司機沒受傷 吹波仔通過

74歲梁姓女途人盆骨受傷，騎單車43歲非華裔男子頭部受傷，兩人由接報到場救護員初步治理，再由救護車送院，經搶救後情况分別為危殆及穩定。另一66歲簡姓女子手及背部受傷，由救護車送院治理後已出院。58歲陳姓男司機沒受傷，通過酒精呼氣測試，警方經初步調查，以涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害拘捕，由警員帶署扣查。

據網上流傳短片，意外後私家車冒出白煙，現場行人路及行車線均被雨水沾濕，紅衣傷者伏在車旁行人路受傷流血，另一女傷者躺於寧波街行車線，兩人均倒地沒反應。有途人走近查看，一名騎單車男子則清醒背靠白加士街垃圾站而坐，單車翻側。涉事車輛水撥仍在動，有人大叫「唔好畀佢走呀！」

事發昨午1時許，陳男駕駛寶馬私家車沿白加士街駛至近寧波街時，先撞右邊表位的七人車，再衝前失控剷上左邊行人路，越過寧波街路口，撞向路邊停泊私家車，被撞私家車再撞前車，造成3車串燒。寶馬車頭損毁，一輛單車被撞進車底，行人路鐵柱「剷平」。警方事後將涉事的部分白加士街封閉，通知涉事車主到場，意外起因仍有待深入調查。

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