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汽車會：太快撞擊點細 非積木車也可劏

【明報專訊】涉事車輛為本田Civic Type R FD2，外殼嚴重損毁，駕駛室座位則相對完整，仍能辨認。中國香港汽車會副會長李耀培表示，難單憑照片就判斷涉事車輛是否「積木車」，若車速太快、車輛打橫被撞、撞擊點細，即使不是積木車，也可能被「劏開」。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄稱，積木車也可投保，重點是要向保險公司申報。

業界：積木車申報也可投保

積木車指當車輛發生相對嚴重意外後，被鋸開保留沒受影響部分，再以燒焊方式將兩輛車拼合在一起，當成二手車出售。李耀培指出，涉事車輛是否積木車要留待專業人士檢驗，但該型號車輛屬速度快、有一定車齡的款式。李耀培說，事發時接近凌晨3時，該處是落斜轉彎位，司機有可能超速、疲勞駕駛或者受環境或路面情况影響而出事，實際原因有待警方調查。李耀培稱，買二手車若怕遇上積木車，最好找相熟車房或專業技工徹底檢查，如只是換過泵把、沙板則無傷大雅，但若發現車頭車尾新舊程度不同，便有可能是積木車。李耀培強調積木車並非不能買賣，但若發生嚴重車禍，安全度會較低。

羅少雄表示，若車主買了積木車，仍能購買汽車保險，但前提是要向保險公司申報車輛做過有可能影響結構及安全的改裝工序，最好做法是投保前請註冊維修技工檢查。

相關字詞﹕積木車

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