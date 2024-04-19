撞壆翻滾撼龍門架 車斷兩截3死 兩乘客甫遊泰返港 坐友座駕派手信殞命

患癌父：走嗰個係我就好

26歲男乘客陳嘉韜（圖）與患大腸癌父親同住屯門山景邨，陳父得知兒子死訊後傷心嘆道「走嗰個係我就好」。陳父稱，兒子前日與朋友去完泰國旅行，回家中放下一袋零食手信後，晚上約11時出門找朋友派手信，豈料一去不返，亦不知兒子與車上其他人關係。陳父稱，與妻子離異約10年，靠任職酒樓洗碗工作帶大兒子，前年確診大腸癌沒法繼續工作，兒子中四畢業後做過不同散工，最近任職洗衣機維修工人，憶述兒子小時候喜歡足球，長大後間中約朋友飲酒唱歌。陳父說，雖然日常少溝通，但感受到兒子的關心，「唔知可以點形容（心情），錢畀我都無用」。

同亡司機昔「揸車搵食」

23歲女乘客吳翠盈與胞弟和父親同住天水圍天晴邨。胞弟向記者稱，姊姊上周六與朋友出發往泰國，前日返港，意外其中一名死者應是同往泰國的朋友，但不知兩人關係。25歲男司機鄧浩賢的父親表示，兒子18歲已考獲車牌，平常喜歡駕車，以往是「揸車搵食」，數月前轉到地盤工作。鄧父說兒子日前沒旅行，與另外兩名死者相信是朋友，警方已聯絡他跟進調查。

事發昨凌晨3時許，鄧駕駛白色本田私家車載同男女乘客沿屯門公路駛往荃灣方向，至近小欖懲教署已婚宿舍對開，車輛失控撞右邊分隔石壆，繼而反彈衝向左邊，車輛彈起凌空撼向龍門架支柱，車身斷開兩截，擱在石壆與山坡護土牆之間，途經駕駛者發現後報警。

事發凌晨車稀 彎位失控撞壆

消防接報到場，救出被困駕駛座男司機，惜當場證實死亡。其後在車輛殘骸中發現疑被拋出車外的男女乘客，兩人均嚴重受傷昏迷，由救護車送院搶救後先後證實傷重不治。網上流傳行車記錄儀所見，事發時車流稀疏，涉事私家車於彎位突失控撞右石壆，車輛冒出一片白煙，繼而衝向左邊，不斷在路中翻滾。

意外後私家車駕駛室擱在石壆，車頭引擎位置嚴重損毁形同廢鐵，龍門架其中一支鐵柱撞至變形，沾有血迹，車輛零件碎片散落地上，警方臨時封鎖部分行車線蒐證，拖車其後到場將涉事車輛殘骸以吊臂吊起，送往汽車扣留中心檢驗。案件由新界北總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲任何人如有資料提供可致電3661 3800。

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