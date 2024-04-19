護士赴粵交流 擬半年後推

稱非「派一隊大軍」 不影響服務

唐華根透露，本月底到下月初將與廣東省衛健委見面協商，料未來6至8個月能推行有關計劃。他解釋，選擇小兒外科和心胸肺外科為重點領域，是因本港兒童心肺移植手術、罕見病等個案較少，廣東則有相關領域的國家級中心及省級中心，病例多；又提到內地有部分服務模式較港進步，例如廣東省最少有兩個公益母乳庫，供有需要早產兒使用，相信本港護士北上交流能互相裨益。

被問及本身護士人手緊張，北上交流規模會否如來港交流的大灣區護士般多達百人時，唐稱屆時會考慮人手情况安排交流人數，非「派一隊大軍」，重申一向會安排護士到海外各地交流，有關計劃將是相同套路，不影響現有服務。唐說護士北上交流最長4周，但亦可能因應大灣區與本港距離較近而彈性安排，例如每周一日，持續半年或一年。

第三屆南下交流護士 或擴至急症室腎科

南下交流方面，「大灣區專科護理知識交流計劃」第二屆約100名廣東護士今年初已陸續抵港。唐華根透露，第三屆「大灣區專科護理知識交流計劃」將有130名廣東護士來港，或擴展至急症室、腎科等專科。

參與第二屆交流計劃的暨南大學附屬第一醫院護士蘇志強稱，兩地醫療程序大致相若，只是醫學用詞上內地較常用中文，故需時適應，但醫管局準備了一份中英文對照及醫療縮寫清單，認為自己適應速度比預期好。新界西醫院聯網顧問護師（圍手術科）葉佩靈稱，來港交流的護士仍在觀察熟悉階段，「未正式做嘢」，她透露有預先為大灣區護士準備手術視頻片段、表格及中英文對照，每日會安排最少一小時交流環節。