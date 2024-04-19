議員批T4造價貴 運局：類似項目差無幾

李家超聽局方簡報 着努力游說撥款

A4聯盟林素蔚於會上指出，了解到T4受沙田和馬鞍山居民支持，但認為工程「非常昂貴」，關注可否降低造價。林世雄稱，造價與現時一般其他類似項目「相差無幾」，會繼續解說及研究造價。新民黨黎棟國關注T4改善擠塞成效，林世雄預計完成項目後2041年大埔路段「頂得順」，會在再上財委會前潤色補充文件內容。

翻查資料，當局曾估計T4建成後，大埔公路2034年上午繁忙時間行車量/容車量比率下降，其中介乎沙田鄉事會路與城門隧道公路部分會由1.21降至0.99，至2041年則回升至1.08。

田北辰考慮支持 稱連同額外措施可接受

曾反對撥款申請的實政圓桌田北辰昨稱會考慮投下支持票，認為連同諮詢後的額外改善及優化措施，包括架空天橋及隧道，方案最終造價可接受。

交通方面，自由黨易志明提及政府打擊「白牌車」力度低，又認為舉報機制有漏洞。林世雄說，政府去年已提高「白牌車」刑罰，亦正檢視法例改善空間，會與警方和律政司跟進。

另外，運輸署早前批出1700名小巴及客車外勞司機配額，但有指考牌及格率低。易志明關注重考輪候時間，運輸署長李頌恩稱外勞司機合格率達75%，當局亦因應外勞司機考牌，已增派考試主任，以增加額外考牌時段。