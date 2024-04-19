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【Emily】6至9月首屆中華文化節 過百場活動 預留2000萬元籌辦

【明報專訊】上年《施政報告》話要成立「弘揚中華文化辦公室」（下稱弘揚辦），同埋舉辦中華文化節。文體旅局長楊潤雄噚日喺中華文化節節目巡禮致辭話會喺6至9月舉行，預計受惠人數接近10萬，希望藉此提升市民嘅國民身分認同、文化自信，同時帶動人流，為經濟增添助力。佢話文化節每年設定一個焦點中國城市，聚焦顯示呢個城市嘅文化魅力，而今年嘅焦點城市就係上海，會安排上海京劇院、上海民族樂團、上海博物館嘅節目及展覽畀市民欣賞。康文署回覆話今個財政年度預留咗2000萬元籌辦中華文化節。

楊潤雄盼「以文塑旅、以旅彰文」

康文署總經理（文化節目）倪淑儀噚日介紹中華文化節，話會有超過100場活動，焦點包括舞劇《五星出東方》、中樂演奏《茶馬古道行》等（見表），而同焦點城市上海相關嘅文藝項目就有3個，包括上海京劇《烏龍院》、《七俠五義》，同埋中樂演奏《海上生民樂》。佢提到文化節仲有近30個中國戲劇梅花獎得主出演粵劇、崑劇、婺劇等各種中國傳統劇目。

楊潤雄話希望活動可以做到「以文塑旅、以旅彰文」，透過旅發局及唔同渠道向海外同內地旅客宣傳文化節，吸引更多人流，帶動旅遊等相關行業嘅生意。

中華文化節嘅節目約有30多個，仲有唔少講座等延伸活動，部分要買飛入場嘅項目今日開始售票。

相關字詞﹕中華文化節 弘揚中華文化辦公室

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