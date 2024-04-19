潮行GBA：桂山島一日遊 回望大嶼山 睇景食海鮮

明報記者 林迎

出行

萬山群島之中，開放旅遊的有桂山島、東澳島、萬山島、外伶仃島、擔桿島，當中以桂山島離珠海市區最近、航線最多，遊客亦可從桂山島搭船前往更遠島嶼。過去香港有航線來往桂山島，但已取消多年。珠海香洲港是來往桂山島的主力碼頭，每日有7對來回班次，去程從早上8時40分至傍晚6時半，回程由上午10時至晚上9時，航程50分鐘，成人普通艙票價100元人民幣，兒童及長者有優惠。此外，深圳蛇口、珠海橫琴碼頭每日亦有2對來回班次，廣州琶洲、南沙港及澳門氹仔僅在周末有船來往桂山島，且票價較貴。

桂山島上有公營的電瓶車巴士，遊客可在旅客服務中心記錄車隊電話及查詢價格，可提前預約也可隨叫隨到，路線也可自定，但要先向工作人員確定乘客人數、價格和接送時間。付款需使用指定二維碼，切勿與司機私下交易。遊客亦可租單車。

船票：現場購票，或經微信公眾號「香洲港」訂購，需輸入回鄉證及內地手機號碼，用微信支付

注意：航班受天氣及海况影響，若取消會全數退票，乘客自行退票或收取手續費，更改班次免費

觀光

桂山島比香港長洲略大，與北面的牛頭島、中心洲經填海相連，距離大嶼山僅約5公里，在島上遊覽時，當地人不時會提醒遊客「那邊就是香港」。桂山島有兩條行山徑，包括4.5公里的環島路和2.6公里的步行綠道，難度不高，沿途有休憩亭，內有自動販賣機，部分大型休憩站設洗手間。風景最佳處為島上最高點北山水庫，天氣好時除可見到大嶼山，更可一直看到20公里外的外伶仃島。

島上主要景點為桂山艦紀念公園、燈塔、文天祥廣場及天后廟。桂山艦紀念公園是島上最大景區，可循海邊棧道步行前往，沿途觀賞岸邊石刻及海上風光。亦有商家經營出海「漁家樂」或海釣等服務，包括到海上魚排體驗餵魚、拉網，宜先確認海况及價格。「小紅書」或其他旅遊網站的攻略作者偶爾「老作」標籤，記者見過有遊客問「藍白小鎮在哪裏」，當地人也一頭霧水。乘車或踩單車可到最北端的牛頭島，島上有中交四航局港珠澳大橋沉管預製工廠，但廠區範圍不得進入，只能從門口遠眺空地上的巨型沉管。

桂山島原名「垃圾尾」。1950年4月，中國大陸大部分已解放，萬山群島仍有國民黨殘軍駐守，盤踞珠江口交通要道，中共華南分局決定解放萬山群島。萬山海戰是當時組建不久的中華人民共和國海軍首次與陸軍協同作戰，參戰的桂山艦逼近垃圾尾時中彈起火，船上士兵搶灘登陸，消滅部分敵軍後，80多人壯烈犧牲，卻為後續部隊開闢了道路。萬山海戰勝利後，桂山艦犧牲官兵獲毛澤東表揚為「人民海軍首次英勇戰例」。1954年垃圾尾改名「桂山島」。

食宿

像很多海島一樣，從桂山島碼頭出來是一條寬闊整潔的主幹道，往南行是桂山艦紀念公園，往北則是酒店和美食街。民宿多依山而建，價格豐儉由人，不少更送贈「兒童挖沙工具套裝」招客，若與長者或小童同行，可查詢有否碼頭接送服務。島上食肆多是海鮮餐廳，遊客可在碼頭旁的市場買海鮮後到餐廳加工，或直接在食肆選購，也可購買鹹魚等海產做手信，宜注意貨比三家，以及有否貨不對辦。島上也有酒吧、茶餐廳和超市，更有一間衛生院提供醫療服務。