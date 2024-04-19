鴯鶓流浮山嬉水 警持盾戒備

農莊走失 職員擒回 有飼養牌

昨早9時許，警方接獲愛護動物協會職員報案，指在流浮山雞伯嶺路與鳳降村路交界發現一隻懷疑鴕鳥，警方隨即通知漁護署到場處理，警員帶同長盾牌到場戒備。愛協表示，職員接獲市民通知後到場了解，發現一隻身高約1.5至1.8米、沒有受傷的鴯鶓，職員了解後得知鴯鶓為流浮山一間農莊所有，領有漁護署飼養牌照，於周二走失。愛協督察其後聯絡到該農莊主人，已將鴯鶓送回農莊。

鴯鶓別名「澳洲鴕鳥」，是來自澳洲的原生物種，也是澳洲國鳥。據農莊職員表示，早幾日懷疑義工忘記關好大閘，3隻鴯鶓從農莊出走，職員連日來四出尋找，靠村民消息，先後尋回兩隻。昨早再有村民發現一隻鴯鶓在渠邊草叢散步。根據村民提供的影片，鴯鶓在停車場附近渠邊草叢散步，不時低頭玩水。村民說稍早前被捉回的兩隻鴯鶓曾在馬路穿插。

漁護署表示，昨早分別接獲市民和警方通知指發現一隻懷疑鴕鳥，漁護署派員到場，發現為一隻鴯鶓。漁護署指，任何人出售動物或禽鳥，但不包括所飼養作為寵物的動物或禽鳥或其後代（狗除外），必須領有由漁護署簽發的「動物售賣商牌照」。此外，任何人如舉辦動物及禽鳥的展覽以換取獲准進場的公眾支付費用，必須持有漁護署發出的展覽牌照或臨時展覽許可證。署方會跟進今次個案，若發現違法情况會執法。