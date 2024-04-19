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1至3月失業率升0.1點重上3% 孫玉菡：仍在低水平 料勞工市場短期維持偏緊

【明報專訊】政府統計處昨公布最新勞動人口統計數字，今年1至3月經季節性調整失業率為3.0%，較去年12月至今年2月月升0.1個百分點，失業人數增9400人升至11.17萬；同期就業不足率亦由1.0%升至1.1%，就業不足增2400人至約4萬。勞福局長孫玉菡昨表示，失業率普遍仍在低水平，隨着經濟繼續增長，勞工市場短期內料會維持偏緊。有學者料未來失業率仍會微升。

統計處：主要行業皆升

翻查資料，失業率對上一次重回3.0%水平，已是去年3至5月；今次亦是連續5個月公布失業率維持2.9%後再次反彈。統計處稱差不多所有主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均上升，其中地基及上蓋工程業、零售住宿及膳食服務業，以及專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動）有相對明顯升幅（見表）。就業不足上升主要見於零售業。

今年1至3月總就業人數下跌至約369萬人，較去年12月至今年2月減約6300人；同期的總勞動人口則升至約380萬人，增約3100人。勞工處今年首季平均每月錄得77488個來自私營機構的空缺，按年跌24.1%，較去年12月至今年2月的平均數字升1.3%。

「樓市差零售差」 學者料續微升

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波預計，本港失業率仍會微升，「樓市差，會影響工程進度。零售也差，每月只300多億，從前每月400億」，加上現在遊客多以一日遊為主，未能帶動飲食業及酒店業。

勞聯主席兼立法會議員林振昇估計，失業率微升與近月大型建築商清盤有關，加上私人發展商減慢發展速度，及復活節假期前後不少本地食肆倒閉，令失業率上升。他建議政府應嚴格把關輸入外勞申請，優先安排本地就業。

工聯會立法會議員鄧家彪認為，現時判斷失業率會否持續上升言之過早，料待香港文憑試或大專的畢業季才可掌握，「如果畢業，但是市場吸納不到、沒有那麼多職位，那就真的響起警號」。他促請政府做好輸入外勞的把關工作，保障本地工人就業優先，例如公務工程項目要以本地工人為主。

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