【Emily】戴安娜王妃遺衣展出 黃藍裙裝與港有淵源

另有紫色手拿包 拍賣收益捐英肌萎症協會

場內亦展出戴安娜王妃常用嘅「紫色皮革手拿包」，估價介乎15.6萬至31.2萬元。戴安娜生前經常以呢個手拿包搭配時裝，舉例試過配搭Catherine Walker嘅雙排扣粉色裙裝及圓頭高跟鞋。戴安娜喺1989年11月抵港訪問，1990年10月與時任美國第一夫人芭芭拉布殊會面，以及1992年2月參觀印度泰姬陵時，都被拍攝到有用呢個手拿包。

展品將展出至本月29日，開放時間早上10點至晚上10點，需提早預約，在場參觀者可掃描二維碼了解每件禮服及套裝背後嘅故事。喺本港預展後，展品會運到愛爾蘭於6月舉行嘅「優雅經典：戴安娜王妃及皇室收藏」展出及拍賣，拍賣所得將捐畀英國肌肉萎縮症協會。