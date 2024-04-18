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【Emily】戴安娜王妃遺衣展出 黃藍裙裝與港有淵源

【明報專訊】英國王妃戴安娜逝世超過26年，佢生前著過嘅禮服及套裝今日起喺尖沙嘴K11 MUSEA展出，其中一套金色紐單排扣黃色西裝外套配搭直筒海軍藍鉛筆裙組成嘅套裝，由法國設計師Catherine Walker操刀，係戴安娜1989年隨王儲查理斯訪港時參觀英國海軍基地添馬艦及香港紅十字會時所著，現時估價介乎23.4萬至39萬元。

另有紫色手拿包 拍賣收益捐英肌萎症協會

場內亦展出戴安娜王妃常用嘅「紫色皮革手拿包」，估價介乎15.6萬至31.2萬元。戴安娜生前經常以呢個手拿包搭配時裝，舉例試過配搭Catherine Walker嘅雙排扣粉色裙裝及圓頭高跟鞋。戴安娜喺1989年11月抵港訪問，1990年10月與時任美國第一夫人芭芭拉布殊會面，以及1992年2月參觀印度泰姬陵時，都被拍攝到有用呢個手拿包。

展品將展出至本月29日，開放時間早上10點至晚上10點，需提早預約，在場參觀者可掃描二維碼了解每件禮服及套裝背後嘅故事。喺本港預展後，展品會運到愛爾蘭於6月舉行嘅「優雅經典：戴安娜王妃及皇室收藏」展出及拍賣，拍賣所得將捐畀英國肌肉萎縮症協會。

相關字詞﹕Julien's Auctions 戴安娜王妃

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