官裁無關星火 學生洗錢囚16月

被告余昕鈺（現年22歲）曾任區議員助理，現為中大計算機工程學三年級生。

暫委法官高偉雄引述辯方求情稱，本案檢控延誤，被告因本案錯失今年前往美國加州大學讀暑期課程的機會，由於中大不容許被告延期修業多於兩年，故被告冀被判入勞教中心或監禁較短刑期，讓他及時獲釋繼續學業。

接納涉款較少 否定檢控延誤

法官判刑指出，辯方力陳本案不涉上游罪行、無跨境及精密計劃，惟上訴庭已指以上因素為加刑而非減刑考慮；考慮被告不但借出銀行戶口洗黑錢，更是唯一戶口操作人，罪行嚴重，但接納辯方所指涉款較同類案件少、案發時間為2019年9至12月間，及存款與提款次數分別為23次及約90次。

法官另不認為本案有延誤，惟被告2019年12月被捕，距今已4年半，對生活構成困擾，遂酌情減刑，最終判囚16個月。至於充公令則排期再處理。

【案件編號：DCCC 85/22】

明報記者

（反修例風暴）