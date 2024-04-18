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港聞二

官裁無關星火 學生洗錢囚16月

【明報專訊】支援示威被捕者的眾籌平台「星火同盟」有成員2019年被捕，當時未成年的學生被指以銀行戶口清洗逾63萬元黑錢，有5萬元懷疑來自星火的眾籌戶口；男生早前被裁定洗黑錢罪成，法官指不能證明被告和星火有任何關係。案件昨在區院判刑，被告求情稱若時光可倒流，他絕不會犯案；法官考慮被告在3個月清洗近60萬黑錢等因素後，判監16個月。

被告余昕鈺（現年22歲）曾任區議員助理，現為中大計算機工程學三年級生。

暫委法官高偉雄引述辯方求情稱，本案檢控延誤，被告因本案錯失今年前往美國加州大學讀暑期課程的機會，由於中大不容許被告延期修業多於兩年，故被告冀被判入勞教中心或監禁較短刑期，讓他及時獲釋繼續學業。

接納涉款較少 否定檢控延誤

法官判刑指出，辯方力陳本案不涉上游罪行、無跨境及精密計劃，惟上訴庭已指以上因素為加刑而非減刑考慮；考慮被告不但借出銀行戶口洗黑錢，更是唯一戶口操作人，罪行嚴重，但接納辯方所指涉款較同類案件少、案發時間為2019年9至12月間，及存款與提款次數分別為23次及約90次。

法官另不認為本案有延誤，惟被告2019年12月被捕，距今已4年半，對生活構成困擾，遂酌情減刑，最終判囚16個月。至於充公令則排期再處理。

【案件編號：DCCC 85/22】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 洗黑錢 星火同盟 反修例風波

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