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港聞

港聞二

普通科夜診長期爆 議員促增派籌

【明報專訊】政府正檢討公營醫療系統收費，包括調整公立醫院急症室收費以打擊濫用。立法會特別財委會昨日審議政府衛生政策開支，醫衛局文件顯示2023/24年度截至去年12月，醫管局各聯網普通科門診夜診使用率介乎99%至100%。有議員質疑當局多次呼籲非緊急患者不應「衝急症室」，但夜診爆滿，市民可如何求診。醫管局行政總裁高拔陞稱，將因應各區需求配合日診和夜診籌額。

醫衛局文件顯示，上年度截至去年12月，醫管局普通科門診就診人次共約444萬，其中約42萬為夜診求診人次；各聯網普通科門診使用率介乎94%至99%，夜診則至少99%，港島西和九龍東更達100%。醫管局估算本年度普通科門診就診人次將增至約633萬，未有提供夜診人次估算。

立法會衛生事務委員會主席陳凱欣於會上質疑，當局多次強調公院急症室長期爆滿，呼籲非緊急病人改往普通科門診或私醫求診，惟夜診名額爆滿，關注局方有否計劃增加籌量。高拔陞稱，過去兩年因人手緊張，較難增普通科門診名額，近期人手流失放緩，「未來基本上比較正面」，將按各區需求盡量配合名額。

會上另一焦點是公共牙科服務，議員周浩鼎關注當局計劃日後由非政府機構提供緊急牙科服務，會否全面取代衛生署牙科街症。醫衛局常任秘書長陳松青說，衛生署牙醫空缺率最新達三成，當局擬繼續保留衛生署街症，並與非政府機構合作，目標額外提供目前街症的最少兩倍名額。文件顯示，目前牙科街症每周最高籌量435個，即全年約2.3萬個。

菲臘牙科研擴服務 涵非教學病人

菲臘牙科醫院去年5月成立口腔診斷診室，推出先導計劃為病人急性口腔問題提供諮詢和緊急止痛治療，若求診者適合特定教學目的，會被接收為教學病人。陳松青說，教學病人病情不能太複雜，當局正與菲臘牙科醫院商討擴大為不適合成為教學病人的患者提供服務，名額視乎設施限制，局方亦正與建築署商討擴充醫院門診，提高服務量。

相關字詞﹕急症室收費檢討 普通科門診 急症室 牙醫 衛生署 醫管局 醫務衛生局 特別財委會

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