啟德備用隔離設施月花40萬 甯漢豪：可考慮作文創基地

立法會議員陳凱欣昨於立法會特別財委會表示，啟德及竹篙灣隔離措施分別佔地11.5及65公頃，以可提供約2000個單位的江夏圍過渡房屋為例，若能善用竹篙灣用地，相信可建約10多個與江夏圍規模相若的項目，質疑局方未善用設施。

6處備用月花375萬

稱疫情反覆「穩陣」處理

甯漢豪回應，目前以「好穩陣」方式處理隔離設施，因疫情雖消退，但仍有反覆，「非一下子將所有隔離設施返去原有用途或作其他用途」。她續稱，最近將落馬洲河套部分隔離設施移走至工地，屬較大規模的項目。至於啟德及竹篙灣的隔離措施，她形容設施較完備，設獨立洗手間，故可作短期用途，其中啟德用地正考量坊間意見，如作文創基地及與附近郵輪碼頭相配合的短期用途等，正與相關部門商討。

至於竹篙灣，甯則指該地帶有限制，即土地用途不可影響迪士尼樂園的氛圍，如建短期房屋會違反限制。她續說，用作康樂設施等機會較大，但據醫務衛生局意見，竹篙灣部分設施會繼續備用做防疫措施，但短期則「仍可以想，但要記住有限制」。

議員促盡快規劃

盧寵茂：由副財政司長統籌

此外，根據發展局向特別財委會所交文件，目前6個處於備用狀態的社區隔離設施每月實際開支約375萬元。有議員昨於審議衛生開支的特別財委會上關注維持上述設施開支龐大，其中何敬康敦促政府盡快做好規劃，「否則每月300幾萬咁，都唔係咁划算」。

醫衛局長盧寵茂回應，更改社區隔離設施用途由副財政司長統籌跨部門處理，如啟德設施等將作非醫療用途。醫衛局常任秘書長陳松青則說，目前河套區應急醫院正提供醫療服務，北大嶼山醫院香港感染控制中心及竹篙灣社區隔離設施部分單位仍留作防疫抗疫用途，需要時會用，其他設施會適時釋出用地。