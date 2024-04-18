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港聞

港聞二

指每次最後一刻求助 Mark Simon批李宇軒「唔識做人」

【明報專訊】陳梓華昨供稱時提及，李宇軒臨近2019年區議會選舉時，向他求助指欠資金辦監選團。Mark Simon知道後最終向李匯款50萬元，事後也大讚監選團，但不滿李「每一次都係最後一刻」才求助，批評李「唔識做人」；黎智英向陳問及李宇軒是否「港獨派」，陳回答「相信應該唔係」。

陳憶述，2019年11月李宇軒聯絡他，稱要為區選辦監選團，但尚欠25萬元資金。陳明白李欲暗示他找黎智英或Mark Simon幫助，陳遂幫忙轉達，Mark Simon聽後大感興趣，連番追問詳情。及後，陳將監選團的政客名單交給Mark Simon，對方注意到英國上議院議員奧爾頓勳爵（Lord David Alton），並表示會「大力支持」，最終向李匯款50萬元。陳稱「畀咗嗰double（雙倍）最尾」，事後他稱讚李「好犀利」。

「老細有錢 唔代表贊助任何人」

同年11月底至12月初，陳與Mark Simon於沙田一酒店見面。Mark Simon大讚監選團，又稱很多「民主人士」會聯絡他或黎智英「尋求金錢上嘅幫忙」，但是「我老細（黎）好有錢，唔代表佢任何人都要贊助」。不過，Mark Simon不滿李「每一次都係最後一刻搵人幫手」、「佢唔係好識做人」，希望陳能夠從中協調。

同年12月，李致電陳，表示準備去美國見政要，但李擔心「飛咗過去一個人都見唔到」，希望藉Mark Simon聯絡時任美國參議員斯科特（Rick Scott）。於是陳致電Mark Simon，透露李的訪美行動，並稱李考慮將一份制裁名單交給美國官員。Mark Simon表示會安排會面。陳在庭上確認該份制裁名單為《香港侵害人權及民主者簡介》。

陳又透露，他很少向黎智英提到李宇軒。其中幾次為黎問及李宇軒與李柱銘、陳方安生會面一事、黎問李宇軒是否「港獨派」，以及黎認為應該由陳去聯合國作游說，問陳「點解讓畀人哋」。

（黎智英案）

相關字詞﹕Mark Simon 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 2019年區議會選舉 李宇軒 陳梓華 黎智英案 港區國安法

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