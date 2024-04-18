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港聞

港聞二

陳梓華稱區選大勝後黎索公投程式報價 盼翌年立會延續氣勢 政治素人票落「老泛民」

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉勾結外國勢力案昨第62日審訊，陳梓華提到黎智英於2019年11月向他提及初選事宜，其助手Mark Simon同月指黎希望泛民在翌年立法會選舉大勝；黎12月至1月均再向陳提起，稱若落選政治素人的票落在「老泛民」便能鞏固泛民議席，以及他已向歐洲一間公司索取公投程式的報價。

陳梓華供稱2019年11月24日區議會選舉後，他與黎智英助手Mark Simon在沙田一間酒店會面，Simon除讚李宇軒辦區選監選團外（見另稿），提到覺得「黃絲」大勝是大勢所趨，黎正研究「初選」事宜以延續區選氣勢，在立法會選舉大勝。「黃絲」是指反修例運動中的支持者。

引述黎指迎合西方

「國際支持比勇武派重要」

11月27日他與黎智英第3次會面後，黎致電陳稱留意到攬炒團隊發展得好，要求與劉祖廸見面了解其想法，「因為當時佢（黎）真係好想成立領袖團隊」。陳在英國見劉表達黎的想法，結合街頭、議會和國際線力量。當時劉因黎對勇武派的取態而對會面有猶豫，但最終答應2020年1月在台北見面。

陳續稱，英國之行亦有見「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers)，羅傑斯問及香港情况，又提議將運動帶到國際法庭解決。2019年12月31日陳梓華與黎智英第4次見面，轉述英國之行討論內容。黎希望陳明白「唔係唔支持勇武」，只是需迎合西方獲得國際支持，而國際的支持比勇武派的支持更重要，不滿年輕人猶如「搶話語權」。

另外，黎又着陳梓華將其想法和後來「講初選嗰啲嘢」告知年輕人，包括初選的好處，指年輕人應集中於選舉工作，「咁民氣先會集結」。控方追問什麼好處，陳稱因運動有很多年輕人參與，可吸納他們的票，黎認為初選能集中「黃絲」的票源。若政治素人未能勝出，票源便會落在「老泛民」，到正式的立會選舉，泛民的議席便得以鞏固。

支持政治素人參選

為令初選有認受

陳補充，早於11月27日與黎智英的第3次會面，黎便說過會支持本土派，「就係想政治素人參選」，才令初選有認受。法官李運騰曾問道，陳梓華是否即他是從黎智英口中第一次得知初選的事宜，陳確認（見表）。

2020年1月10日至12日陳梓華、劉祖廸和黎智英在台北會面，出席者包括掌握勇武派資訊的林姓女子、泛民李永達夫婦、何俊仁夫婦和台灣民運人士施明德夫婦。行程中他、林和劉獲安排到黎智英陽明山的別墅會面，並觀看台灣總統選舉，3人另一天會見施明德。黎在旅程中告知陳已就初選事宜向一歐洲公司索取公投程式報價。審訊周五續。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）

相關字詞﹕高等法院 陳梓華 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 港區國安法 初選

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