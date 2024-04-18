500戶屋苑料6月起可申廚餘桶

民建聯葛珮帆昨於會上關注有廚餘桶常爆滿，亦無人收集，結果住戶四處放置廚餘。徐浩光回應，當局利用大數據系統檢測，多數時候超過99%的智能廚餘回收桶可正常運作，僅少於1%爆滿或有技術問題；至於近日有報道提及的爆滿情况，他稱主要是網絡信號問題，重申一般廚餘桶到七成滿，就會自動通知清潔或管理公司。

議員陳凱欣則關注部分地區未有固定「綠在區區」設施，只有流動的綠在區區站。環保署副署長陸嘉健稱，可考慮在相關屋苑設置智能回收桶，但若要在私人屋苑增設固定回收設施，需與物業管理公司及業主商討，過往曾在部分私人屋苑商討設置廚餘桶時遇到阻力。

星展：三成中小企準備好垃圾徵費

此外，星展銀行調查發現，逾半受訪中小企大致了解垃圾徵費計劃，當中34%受訪企業稱已做好準備。星展銀行董事總經理兼企業及機構銀行總監林永德未有評論現時是否合適時機推行徵費，亦沒回應需否再押後，他認為政策推動減廢的初衷良好，但執行上中小企仍需多方面支持，如增加回收配套及教育等。

星展銀行今年2月28日至3月20日訪問224間本地中小企代表及108名消費者。調查顯示，逾七成受訪中小企最關注垃圾徵費增加營運成本，五成擔心屆時缺乏人力和資源，43%擔心廢物處理設施不足。另外，近七成受訪企冀獲財政資助，61%昐有更便捷的廢物處理基礎設施，45%稱希望獲廢物管理培訓和知識分享。