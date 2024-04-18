環署指廚餘桶3原因故障 倘壞放紫桶

稱邨民歡迎 日均5萬用戶

環保署昨日透過官方宣傳代表「大嘥鬼」在社交媒體專頁表示，智能廚餘回收桶相當受屋邨居民歡迎，每日平均逾5萬戶使用，不過工作量大，近期有部分廚餘桶「頭暈身㷫」，例如門鎖配件損壞、頂蓋疲勞下墜等。

該署稱正安排加設預報系統，當廚餘桶未能正常運作時，會自動向環保署、屋邨管理公司及承辦商發信息，以盡快跟進維修，該署亦會派員在廚餘桶使用率較高的屋邨，逐步增設廚餘桶。

廚餘計劃料開支1.1億 增2.3倍

另外，環境及生態局書面回覆立法會特別財委會議員提問時表示，「公共屋邨廚餘收集計劃」於2024/25年度預計開支約1.1億元，較2023/24年度的3300萬元多約2.3倍。而為期兩年的「私人屋苑智能廚餘回收桶先導計劃」，預算撥款約1300萬元。

環境局表示，政府現時主要是以租賃方式向供應商租用智能廚餘回收桶，每個桶的租賃費平均每月約2000元，包括運輸、安裝、檢查、維修保養、無線網絡、軟件更新和更換損耗品等服務費用，平均每500至900個住戶獲分配1個智能廚餘回收桶。截至今年2月，政府就「公共屋邨廚餘收集計劃」及「私人屋苑智能廚餘回收桶先導計劃」分別接獲7宗及22宗有關回收桶氣味等衛生問題和故障的投訴。