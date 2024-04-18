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港聞

港聞二

女教師如廁遭偷拍 同校實習男教師被捕

【明報專訊】馬鞍山一間小學周一（15日）發生偷拍案，一名女教師如廁時懷疑被人以手機偷拍。警方調查後翌日拘捕同校一名21歲實習男教師。教育局回覆查詢稱，校方知悉事件後已即時通報局方，並啓動學校危機處理小組。據了解，學校會輔導和支援有需要師生。

警方周一接獲女子報案，指懷疑在馬鞍山鞍駿街一洗手間被人用手機偷拍。案件由沙田警區刑事調查隊第一隊跟進。經深入調查，警方前日在馬鞍山拘捕一名21歲張姓男子，涉嫌非法拍攝或觀察私密部位，帶署扣查。

廁格上方見手機 查CCTV報警

據悉，事主是馬鞍山一間小學的教師，她當日在學校洗手間如廁，發現廁格上方有一部手機正對着她，懷疑被偷拍，遂高聲叫喊。偷拍者犯案後逃去，事主翻查閉路電視片段，報案求助。警方調查後翌日於馬鞍山拘捕一名男子。據悉，被捕人上月起在該校擔任實習教師，與女事主相識。本報已發電郵向涉事學校查詢，至截稿前未有回覆。

教育局表示十分重視教師專業操守，一直透過嚴謹有效的教師註冊制度，確保所有獲准在學校任教的教師均為適合人選，如涉及涉嫌違法的個案，局方會在司法程序完結後審閱相關資料，檢視教師註冊；即使教師最終可能因種種理由沒被定罪，但從學生福祉及教師專業的考慮，認為其行為是不能接受，教育局亦會就其教師註冊採取適當行動。至於嚴重個案，局方稱考慮各項因素後，會根據《教育條例》取消或拒絕其教師註冊。教育局會繼續與學校聯繫，提供協助。

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