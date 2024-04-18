不驗樓檢控程序研簡化 舉例定額罰款 華豐開業42年 勁力健美「損毁嚴重」結業

甯漢豪：考慮要求特定樓齡自行驗

昨日財委會上，實政圓桌田北辰建議局方加強未有遵從強制驗樓通知的罰則，甚至可監禁。甯漢豪稱認同有需要加大罰則，但強調僭建及未遵從防火設施要求的嚴重程度較未遵辦驗樓高，當局加重罰則時需作出平衡。她說會考慮簡化檢控程序，如日後當樓宇達到一定樓齡便要自行驗樓，毋須待屋宇署通知，否則會被定額罰款。選委界議員江玉歡則建議修例，認為樓宇達到一定樓齡必須驗樓，毋須等當局發出強制驗樓通知。

華豐大廈三級火造成5死40傷，截至昨晚仍有3人危殆。「勁力健美中心」於1樓屹立逾42年，有居民昨向本報展示一張聲稱由該中心發出的公告，當中寫道早前三級火對大廈低層造成「極嚴重破壞」，東主馬宗蔭決定昨起結束營業，又呼籲會員下周一（22日）晚上7時前取回存放在中心的私人物品，逾期將被丟棄。

本報昨向馬宗蔭查詢，馬表示「多謝關心」，又稱由於是家族生意，故不會有受影響員工。該公告稱，勁力自1982年3月開業孕育無數健美運動員，多年來獲獎無數，對於昨日「轟烈地退出健美舞臺」表示傷感難免；又感謝各界連日關心慰問，希望各會員「化傷感為爆發力」，為個人健康或在健美舞台繼續發光發亮。