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30元睇戲再推 院線購票網再塞 戲院門市順暢 有學生排兩次買6張

【明報專訊】市民可以30元睇戲的「全港戲院日」去年首辦，多間戲院網上售票系統一度大塞車；事隔一年，「全港戲院日2024」將於下周日（21日）舉行，戲票昨午12時開售，戲院網售系統再度「塞車」，本報記者實測其中5條院線的網頁及應用程式（App）購票，首個半小時數度登入系統均需輪候或未能顯示電影場次。有市民直接到戲院門市購票，尖沙嘴K11 Art House開售前約有40人排隊，排頭位的市民提早約3小時到場，戲院特別加開5個售票櫃枱專門處理周日票務，半小時內疏導購票人潮。

實測5院線網頁App 登入多要等

戲院日當天，全港63間戲院票價劃一30元，每人每次限買4張，長者、小童及學生優惠，以及電影贈券等戲院優惠均不適用。本報記者昨午於嘉禾、百老匯、Cinema City、MCL Cinema及英皇等院線的網頁及應用程式嘗試購票，數度登入均未能成功，直至近下午2時，僅MCL Cinema及嘉禾院線可透過應用程式購票，其餘各院線網頁版則顯示需等候又或未能顯示場次。本報記者昨晚近11時嘗試登入Cinema City網站，顯示為「你正在等候進入」。

熱門電影入夜仍有位

記者昨午亦到K11 Art House觀察，櫃枱人員稱截至中午約12時半幾乎所有場次仍有座位可揀；晚上約8時半網上平台「HONG KONG MOVIE」顯示，熱門電影如《排球少年》、《美帝崩裂》等在旺角百老匯、德福戲院等戲院仍有空位。

排頭位的鄭先生偕友人昨早約9時到場等候，他憶述去年「戲院日」在德福戲院排隊需兩小時，是次購票過程順暢，對現場人流較預期少感驚訝。記者觀察二人在開售後約5分鐘已購票。鄭又稱過往多次在網上「搶不到（票）」，網上系統的伺服器「經常爆」或無法結帳，故到戲院購票。

方保僑料戲院因成本問題未改系統

16歲的陳同學於戲票開售後15分鐘才到場，稱「5分鐘左右就排到」，並先後兩次排隊購入6張戲票，他稱因該戲院有「IMAX」，故趁有優惠買票入場，又指路上曾嘗試在網上購票，但看到系統「hang機」，對現場無人排隊感慶幸。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑說，他昨亦嘗試在四五個戲院的網上系統購票，認為有些戲院的系統容量不足以應付需要，又觀察到部分戲院、如英皇有「排隊系統」處理網上購票人龍，但有戲院或因商業考慮而未改動系統配合。他指改動動輒需數十萬至百萬元，但「排隊系統」則「十幾二十萬都有」。

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