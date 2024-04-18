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CCTV告示放逾2米高 未見聯絡資料 私隱署指引列明「要明顯告示」 警：按指引設置

【明報專訊】私隱專員公署就安裝閉路電視的指引，提出要在拍攝範圍入口放置「明顯的告示」，告示要載有攝錄機構資料及提供「聯絡資料」。本報在警方於旺角7支新設鏡頭的燈柱旁觀察，每枝燈柱均貼有一張約A6尺寸藍色告示，位處燈柱逾2米高的位置，有警徽及「閉路電視運作中」中英字句，另有二維碼供掃描看資料，但未見有提供聯絡資料，張貼安排與在街頭安裝閉路電視的食環署及民政處不同。

立法會議員狄志遠認為警方告示的位置難以閱讀，行人走路時一般較少抬頭望，市民特別長者難以發現及掃描二維碼，形容如「做了便算」，缺乏誠意。他建議在監察範圍內張貼告示，並以橫額交代監察目的等詳情。

狄志遠質疑欠誠意 公署：保持溝通

警方回覆查詢稱，按私隱專員公署建議及指引，於安裝閉路電視監察範圍內設置告示，告知公眾在該段公眾地方有閉路電視監察，確保市民大眾私隱獲充分保障；強調應用任何科技於執法工作時必會符合相關法律，毋庸置疑。

私隱專員公署未正面回應警方張貼告示的安排是否合適，稱已刊發《閉路電視監察及使用航拍機指引》，會與警方保持溝通，確保遵從《私隱條例》。

按公署指引，人們應被清楚告知他們受閉路電視監察，需要在場放置明顯的告示，告示應載有閉路電視系統操作者的資料、監察的特定目的，以及負責處理私隱問題的人的「聯絡資料」。

警方7支閉路電視燈柱貼上藍色告示，記者嘗試以手機掃描7張告示上的二維碼，但因光線及告示位置太高未成功，最終以相機拍攝並放大相片，才能開啟連結文件。文件以中英文說明攝錄目的及私隱保障，但未見聯絡方法。

對比同在旺角區內設閉路電視的部門，民政處在西洋菜南街多處掛上黃色橫額及燈柱上掛鐵牌，列明錄像可供警方調查高空擲物案及查詢電話；食環署亦在攝錄系統前方放黃色警告牌，列明屬「監察非法棄置垃圾攝錄範圍」，提供1823為查詢電話。

相關字詞﹕警方閉路電視錄影 警方 狄志遠 私隱專員公署 閉路電視

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