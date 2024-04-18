旺角閉路鏡頭置7交匯處 涉3型號 攝人行道馬路不同類型街景

明報記者 梁敏琪

警方回覆查詢稱，計劃仍處測試階段，會持續檢視安排及成效，與相關政府部門協調和跟進，確保順利展開及落實。對於警方採用的閉路電視品牌等，警方稱採購資料屬警隊行動敏感細節，不便公開。

新設最少7支閉路電視燈柱，位於旺角鬧市街道位置（圖）。現場觀察，洗衣街及亞皆老街的閉路鏡頭，主要拍攝方向為車道，其餘5個地點則行人及車道均拍到，鏡頭亦拍到不同類型街景包括海味店、找換店、珠寶店、排檔、行人隧道出入口等。本報前日觀察期間，有技術人員打開西洋菜南街及豉油街交界燈柱後加的電箱檢查，稱收指示到場跟進問題。

寫中國製 二維碼網頁涉海康威視

各燈柱已貼「閉路電視運作中」告示，上有二維碼，手機掃描後會連結至警方文件，解釋閉路電視目的及選址原因，又說海外亦設閉路電視作保安用途；警方曾委託獨立顧問公司做私隱影響評估、保安風險評估及審計，有全面及嚴格的內部操作指引，又列表稱英國、新加坡及澳門裝設閉路電視密度遠比香港高，強調「只會拍攝到公眾地方」，並稱警方有一套嚴格內部操作指引，使用時有「嚴謹的監督規範」。保安局早前稱，鏡頭現階段無追蹤功能，片段30日後會刪除。

各地點閉路電視鏡頭設定有不同，洗衣街燈柱上有3部白色網絡攝影機盒，內裏至少6個鏡頭；其餘6個地點的燈柱則各掛有一部網絡攝影機盒及一部銀色或黑色高速圓頂攝影機盒。3款閉路電視盒上均寫有中國製造字樣及二維碼。該二維碼連結至需密碼登入的中央監控平台「Guarding Vision」網頁，該網頁憑證的核發對象為「杭州海康威視數字公司」（Hangzhou Hikvision Digital Technology），而網上未有同樣型號閉路電視資料。

區議員：白色機攝全景 圓頂機可縮放

本身屬資訊科技總監的油尖旺區議員楊鎮華稱，白色網絡攝影機可監控全景、較闊畫面，圓頂攝影機則可轉動及放大縮小，但如何操控要視乎系統後台，海康威視屬常用品牌，但不敢肯定旺角攝影鏡頭是否屬該品牌。

黎棟國：試點見心思 阻嚇比滅罪重要

立法會保安事務委員會委員、前保安局長黎棟國稱，警方試用地點涉不同情景，見警方心思，裝閉路電視要平衡成本，最重要在合理範圍內清晰拍攝到罪案黑點，沒需要放大數百倍、拍攝遠方事物。他強調，讓罪犯得悉有閉路電視存在及不敢犯案，比滅罪更重要，閉路電視及告示愈顯眼愈好。議員狄志遠稱，為求破案，鏡頭解像度愈清愈好無可厚非，但閉路電視目的為罪案黑點服務，「如果可以放大到幾百米外，那裏還是否黑點？那裏的人知不知道被攝錄到？」

翻查報道，海康威視屬全球最大影像監控製造商之一，在地緣政治下被美國列入貿易黑名單。中西區議會2020年文件顯示，部分食環署網絡攝錄機品牌為海康威視；港珠澳大橋珠海公路口岸亦使用海康威視產品，可識別三地車牌及完成司機身分驗證。

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