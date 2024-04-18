明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞
活在灣區

港聞二

活在灣區：頻遊大灣區可選全年旅保省保費

【明報專訊】北上消費熱潮持續升溫，周末暢遊內地城市已成為不少港人日常生活的一環，跨境活動的保障需求卻往往被忽視。出遊意外難料，倘若預期未來一年將頻繁跨境消費娛樂，購買不限出遊次數的全年大灣區旅遊保障或更划算，選擇時應留意醫療保障是否足夠，並在醫療保障及保費之間取得平衡。

明報記者 劉敬華

一般旅遊保險當然也可滿足港人短暫北上數天消費娛樂的保障需求，但傳統旅遊保提供的保障地區範圍較大，保障項目亦較多，即使只是出遊5天，可提供過百萬醫療保障額及全球保障的旅保保費一般也逾百元。對於經常短遊廣東省的港人，即使遇上意外，也可先在內地即時治療，然後再返港醫治，因此在選擇旅保時可考慮選擇較低醫療保障額，保障地區限於亞洲的旅保，5天保費便可降至數十元，惟要注意較低保費下保障範圍或不夠全面。以AIG旅遊智易保為例，若選擇單次出遊亞洲地區的基本計劃，個人5天保費可低至44元，醫療保障額達50萬元，惟計劃未有列明可提供內地入院所需的入院按金保證保障。

偏重醫療意外保障

如不想支付太多保費，又希望可獲得相對全面的保障，或可考慮市場上為大灣區旅遊而設的大灣區旅遊保。此類旅保保障區域只限大灣區，同時在保障項目上有所篩選，主要為短遊內地而設，使數天保費可降至數十元。以中銀集團保險的「大灣區旅遊保障計劃」為例，與同屬中銀集團保險的「環宇智選旅遊保障計劃」比較，選擇「環宇智選旅遊保障計劃」中保障級別最低的銀計劃（地區1），保障範圍主要在亞洲地區，醫療保障額最高50萬元，入院按金保證最高5萬元，個人5天保費也達157元；但若選擇「大灣區旅遊保障計劃」的標準計劃，提供醫療保障額10萬元，入院按金保證最高5萬元，個人5天保費可降至82元（見表）。

不提供旅程延誤行李遺失等保障

目前市場上的大灣區旅保為降低保費，在篩選保障範圍上一般較偏重於醫療及意外，以藍十字「智易Go」大灣區旅遊保為例，由於計劃主要為在大灣區內不幸遇上意外，蒙受的損失或突如其來的開支而設，因此計劃內提供醫療、個人意外、旅遊證件遺失及24小時全球緊急援助等保障，不提供如旅程延誤、旅程取消及個人行李遺失等保障，3天個人保費計及「至醒會」會員優惠可低至36元。又如中銀集團保險的「大灣區旅遊保障計劃」，與其「環宇智選旅遊保障計劃」相比，便缺少了行李延誤、個人錢財、信用卡保障及家居財物損失等保障。

大灣區全年旅保 個人保費低於千元

儘管大灣區旅保保費可低至數十元，但少數怕長計，若經常北上消費，累計保費金額可逾千元。假設每月北上旅遊3次，每次出遊3天，即使保費為36元，一年累計保費便達1296元。對於逢周末北上旅遊人士，購買大灣區旅遊保的全年計劃更為划算，以將一年保費開支鎖定於千元以下。目前如Avo大灣區旅遊保障（升級版）及藍十字「大灣區輕鬆行」均可提供全年旅遊保障，前者的Plus計劃可提供最高25萬元的醫療保障，3.9萬元的入院按金保證，個人全年保費約710元，又如藍十字「大灣區輕鬆行」全年計劃，醫療保障最高20萬元，入院按金保證最高4萬元，計入折扣後的個人全年保費約670元。

[活在灣區]

相關字詞﹕大灣區GBA專題 大灣區旅遊保 全年計劃

上 / 下一篇新聞

旺角閉路鏡頭置7交匯處 涉3型號 攝人行道馬路不同類型街景
旺角閉路鏡頭置7交匯處 涉3型號 攝人行道馬路不同類型街景
CCTV告示放逾2米高 未見聯絡資料 私隱署指引列明「要明顯告示」 警：按指引設置
CCTV告示放逾2米高 未見聯絡資料 私隱署指引列明「要明顯告示」 警：按指引設置
市民多不察CCTV 有稱安心有憂趕客
市民多不察CCTV 有稱安心有憂趕客
【日月掠影】1992年5月20日：陳百強暈倒 昏迷逾年離世
【日月掠影】1992年5月20日：陳百強暈倒 昏迷逾年離世
30元睇戲再推 院線購票網再塞 戲院門市順暢 有學生排兩次買6張
30元睇戲再推 院線購票網再塞 戲院門市順暢 有學生排兩次買6張
不驗樓檢控程序研簡化 舉例定額罰款 華豐開業42年 勁力健美「損毁嚴重」結業
不驗樓檢控程序研簡化 舉例定額罰款 華豐開業42年 勁力健美「損毁嚴重」結業
女教師如廁遭偷拍 同校實習男教師被捕
女教師如廁遭偷拍 同校實習男教師被捕
外交公署崔建春履新 稱對外部勢力堅決鬥爭
外交公署崔建春履新 稱對外部勢力堅決鬥爭
環署指廚餘桶3原因故障 倘壞放紫桶
環署指廚餘桶3原因故障 倘壞放紫桶
500戶屋苑料6月起可申廚餘桶
500戶屋苑料6月起可申廚餘桶
港大「個人化」幹細胞治療 罕見病者風濕藥遏病情
港大「個人化」幹細胞治療 罕見病者風濕藥遏病情
屢病幾失明今病情受控 參與患者嘆難付藥費
屢病幾失明今病情受控 參與患者嘆難付藥費
解剖醫生：鄧桂思直接死因敗血病
解剖醫生：鄧桂思直接死因敗血病
陳梓華稱區選大勝後黎索公投程式報價 盼翌年立會延續氣勢 政治素人票落「老泛民」
陳梓華稱區選大勝後黎索公投程式報價 盼翌年立會延續氣勢 政治素人票落「老泛民」
指每次最後一刻求助 Mark Simon批李宇軒「唔識做人」
指每次最後一刻求助 Mark Simon批李宇軒「唔識做人」
陳獲贈黎名下海外公司 Mark Simon「當獎勵」
陳獲贈黎名下海外公司 Mark Simon「當獎勵」
支聯拒交資料案 高院拒批上訴許可
支聯拒交資料案 高院拒批上訴許可
指35處違要求 27項錯漏 10環團稱或覆核新田科技城環評
指35處違要求 27項錯漏 10環團稱或覆核新田科技城環評
私下問分產「仲有無人要顧及」 林建岳稱父答「沒有」
私下問分產「仲有無人要顧及」 林建岳稱父答「沒有」
啟德備用隔離設施月花40萬 甯漢豪：可考慮作文創基地
啟德備用隔離設施月花40萬 甯漢豪：可考慮作文創基地
普通科夜診長期爆 議員促增派籌
普通科夜診長期爆 議員促增派籌
官裁無關星火 學生洗錢囚16月
官裁無關星火 學生洗錢囚16月
海關搗電子廢料產品走私 市值億元
海關搗電子廢料產品走私 市值億元
【Emily】回應新加坡僱員新政策 人力資源學會：4天制非單一挽才良方
【Emily】回應新加坡僱員新政策 人力資源學會：4天制非單一挽才良方
【Emily】戴安娜王妃遺衣展出 黃藍裙裝與港有淵源
【Emily】戴安娜王妃遺衣展出 黃藍裙裝與港有淵源
【Emily】去東九文化中心 沉浸體驗舊街景
【Emily】去東九文化中心 沉浸體驗舊街景
【Emily】創意智優拒13資助申請 包括HOY TV
【Emily】創意智優拒13資助申請 包括HOY TV
【Emily】高才為港捐「第一滴血」
【Emily】高才為港捐「第一滴血」
【Emily】一支水「孖份」飲
【Emily】一支水「孖份」飲