活在灣區：頻遊大灣區可選全年旅保省保費

明報記者 劉敬華

一般旅遊保險當然也可滿足港人短暫北上數天消費娛樂的保障需求，但傳統旅遊保提供的保障地區範圍較大，保障項目亦較多，即使只是出遊5天，可提供過百萬醫療保障額及全球保障的旅保保費一般也逾百元。對於經常短遊廣東省的港人，即使遇上意外，也可先在內地即時治療，然後再返港醫治，因此在選擇旅保時可考慮選擇較低醫療保障額，保障地區限於亞洲的旅保，5天保費便可降至數十元，惟要注意較低保費下保障範圍或不夠全面。以AIG旅遊智易保為例，若選擇單次出遊亞洲地區的基本計劃，個人5天保費可低至44元，醫療保障額達50萬元，惟計劃未有列明可提供內地入院所需的入院按金保證保障。

偏重醫療意外保障

如不想支付太多保費，又希望可獲得相對全面的保障，或可考慮市場上為大灣區旅遊而設的大灣區旅遊保。此類旅保保障區域只限大灣區，同時在保障項目上有所篩選，主要為短遊內地而設，使數天保費可降至數十元。以中銀集團保險的「大灣區旅遊保障計劃」為例，與同屬中銀集團保險的「環宇智選旅遊保障計劃」比較，選擇「環宇智選旅遊保障計劃」中保障級別最低的銀計劃（地區1），保障範圍主要在亞洲地區，醫療保障額最高50萬元，入院按金保證最高5萬元，個人5天保費也達157元；但若選擇「大灣區旅遊保障計劃」的標準計劃，提供醫療保障額10萬元，入院按金保證最高5萬元，個人5天保費可降至82元（見表）。

不提供旅程延誤行李遺失等保障

目前市場上的大灣區旅保為降低保費，在篩選保障範圍上一般較偏重於醫療及意外，以藍十字「智易Go」大灣區旅遊保為例，由於計劃主要為在大灣區內不幸遇上意外，蒙受的損失或突如其來的開支而設，因此計劃內提供醫療、個人意外、旅遊證件遺失及24小時全球緊急援助等保障，不提供如旅程延誤、旅程取消及個人行李遺失等保障，3天個人保費計及「至醒會」會員優惠可低至36元。又如中銀集團保險的「大灣區旅遊保障計劃」，與其「環宇智選旅遊保障計劃」相比，便缺少了行李延誤、個人錢財、信用卡保障及家居財物損失等保障。

大灣區全年旅保 個人保費低於千元

儘管大灣區旅保保費可低至數十元，但少數怕長計，若經常北上消費，累計保費金額可逾千元。假設每月北上旅遊3次，每次出遊3天，即使保費為36元，一年累計保費便達1296元。對於逢周末北上旅遊人士，購買大灣區旅遊保的全年計劃更為划算，以將一年保費開支鎖定於千元以下。目前如Avo大灣區旅遊保障（升級版）及藍十字「大灣區輕鬆行」均可提供全年旅遊保障，前者的Plus計劃可提供最高25萬元的醫療保障，3.9萬元的入院按金保證，個人全年保費約710元，又如藍十字「大灣區輕鬆行」全年計劃，醫療保障最高20萬元，入院按金保證最高4萬元，計入折扣後的個人全年保費約670元。

[活在灣區]