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私下問分產「仲有無人要顧及」 林建岳稱父答「沒有」

【明報專訊】亞視前主席、麗新集團創辦人「林伯」林百欣2005年逝世後留下逾29億元遺產，未獲分予遺產的三太顧瑞英及女兒林明珠入稟爭議遺囑效力，案件昨於高院續審。法庭傳召林百欣次子「岳少」林建岳作供，他稱曾私下再度確認父親分配遺產意願，問「有無人仲要take care（顧及）？」父親表示沒有。林建岳續提出「好尷尬」的事，問是否需要先處理涉及三房顧林兩人的官司，父親答道「唔理，一定要照去」。林建岳形容自己當時「問得好清楚」。

興訟的三房母女質疑，患腦退化症的林百欣在心智不健全之下立遺囑。二太余寶珠所生的林建岳為麗新集團主席，他昨早在代表三房的御用大律師Charles Hollander提問下作供，認同2004年起討論父親找人接班，他得悉父親公司高層李寶安和何榮添不時與母親余寶珠見面，但不知詳情。林認為，父親與他信賴的李寶安商討後，決定由李負責及找律師張定球辦理遺囑，林知道父親於1993年訂立聲明，但不認同三房代表將該文件稱為舊遺囑。

否認佯不知林伯失智

Hollander關注林百欣的健康，林建岳確認父親2004年6月起經常進出醫院，他設置心臟支架並跌傷手臂，他有嚷痛亦有詢問公司事務，故認為他「好精神、好正常」。林建岳稱，父親去世後方知他進行簡短智能測驗。張定球同年為父親簽署遺囑前着林建岳找相熟醫生，「睇住佢有咩事唔好暈」，並引述張定球稱，如果見到其父親狀况有異，並不會簽署遺囑。Hollander稱，林建岳佯裝不知父親精神上無能力，以免立遺囑受阻，林否認。

指父確認不必先處理三房官司

談及遺產分配，林建岳稱「我無權去管」，他透露4名受益人個別商議，各人同意後由李寶安定下遺囑最終版本，他得知後帶同遺囑和乾炒牛河探望父親，父親確認意願，並稱不用先處理三房名下公司的官司。對於遺產分配，林建岳自言沒有所謂，「最緊要屋企人大家唔好唔開心」。林建岳不同意三房當時已與父親修補關係，他認為如果關係好，父親就不會向林明珠一方提控。

Hollander再指出，三太擔憂林百欣注射嗎啡並打算探望，惟林百欣遭保鑣包圍，甚至想過走後門探他，林建岳供稱不知情，另否認跟哥哥林建名表示，禁止三房家人見父親。Hollander形容，二太佔有慾強、對三太懷敵意，二太試過在晚飯時帶走父親離場，林認為以父親性格不會發生此事。他不知三房要求與父親見面，「佢哋想唔想見唔係我去決定」，提到雙方曾「喺報紙鬧過交」。聆訊今續。

【案件編號：HCAP 4/11】

相關字詞﹕高等法院 爭產風波 林建岳 林明珠 林百欣

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