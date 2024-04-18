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港聞

港聞二

指35處違要求 27項錯漏 10環團稱或覆核新田科技城環評

【明報專訊】環諮會下周一（22日）將討論新田科技城環評報告。綠色和平等10個環保團體昨發聯署信，批評該環評報告屬「史上最差」，至少35處涉違反環評要求，27項技術評估和數據亦存錯漏，包括未按擴大發展規模近倍後重啟環評程序；沒評估對極度瀕危「青頭潛鴨」等物種的影響，相關濕地管理計劃書等補償措施至今仍未公開。環團促環諮會委員建議環保署否決環評；又指倘視乎整個環評程序，現階段不排除司法覆核的可能。

發展局指相關環評嚴格按照法例

發展局昨晚回覆查詢時表示，相關環評嚴格按照法例和技術備忘錄要求進行，評估範圍包括整個工程的最新範圍，以及工程邊界以外500米範圍。環評亦提出發展三寶樹濕地保育公園等緩解措施，確保不會導致濕地生態功能及承載力上有損失。

環保署指會嚴格按照條例規定審核申請，包括詳細研究相關環評報告，在全面和審慎考慮相關環評研究概要、《技術備忘錄》的要求，及於公眾查閱期間公眾和環諮會提出有關環境的意見後，才決定是否批准該環評報告；以及如批准報告時應附設的條件。

長春社：規模倍增 用舊環評

環諮會表示昨已接收聯署信，委員會上將考慮並討論該環評報告，以及公眾和環保團體的意見，會議長短將視乎委員討論進程，暫無法預計。

長春社公共事務主任周藹銓昨表示，土拓署過往均因應項目發展範圍或設施改動，重新申請環評研究概要，舉例落馬洲河套地區因新增運輸設施而重啟程序，惟今次新田科技城規模由320公頃急增近倍至627公頃，政府仍堅稱舊有環評有效。周亦指，環評報告遺漏對歐亞水獺、開闊原野雀鳥及棲於閒置魚塘的潛鴨等具保育性物種作影響評估，其後亦沒按以往粉嶺高球場等做法，重新調查及補交資料。

至於技術評估數據錯漏，香港觀鳥會高級保育主任黃雪媚舉例指，報告出現圖文不符等低級錯誤，批評該報告經專業人士及多重政府部門把關仍有錯漏，質疑可信性及調查員專業資格。黃又指環評中的鳥類飛行路線調查對象未涵蓋全球瀕危的黑臉琵鷺。

生態補償措施方面，世界自然基金會香港分會保育經理許仲康稱，現有環評報告以「籠統、草率」方法交代如何管理三寶樹濕地公園，環諮會亦只要求土拓署在大會前交「幾頁紙」大綱，認為有別於環評一貫水準和作「好壞先例」。

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