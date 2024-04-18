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港聞二

解剖醫生：鄧桂思直接死因敗血病

【明報專訊】聯合醫院近7年前疑「開漏藥」，病人鄧桂思兩度換肝後不治，死因研訊昨繼續。解剖遺體的醫生陳雙煒表示，鄧桂思潛在病因是急性肝衰竭，後來併發肺炎等，直接死因為敗血病。陳雙煒憶述，早年和鄧桂思長女見面，知道家人受困擾，故致以慰問，「希望了解你媽媽病情多一點，及早走出哀傷」。長女稱衷心感激對方，「這6年多真的過得不容易，都要多謝你」。

女感激慰問 「這6年過得不易」

事主鄧桂思生前患乙型肝炎，死因研訊昨踏入第三日。瑪麗醫院時任駐院醫生黃世權供稱，鄧因急性肝衰竭引發腎衰竭和肺衰竭，2017年4月5日入住瑪麗醫院深切治療部，接受腎臟替代治療。黃表示，鄧兩次換肝後接受氣管造口手術、使用「人工肺」和接受胸控插管引流等，其間曾併發真菌感染，須服用抗生素；鄧其後多重器官衰竭，延至8月26日不治。

解剖遺體的瑪麗醫院組織及細胞病理部主任陳雙煒表示，鄧桂思換肝前有急性肝衰竭，換後併發「機化性肺炎」，導致細菌入血，直接死因為敗血症；鄧長期使用「人工肺」，亦有缺血性腦病變，但非直接死因。陳稱，當時檢驗鄧第二次移植的肝臟，發現梗塞和出血性壞死，肺部廣泛組織纖維化。

後期處方抗病毒藥 沒乙肝復發迹象

被問到鄧桂思急性肝衰竭原因，陳雙煒稱「好想知道」最初肝衰竭情况，但解剖過程只接觸鄧第二次移植的肝臟，他嘗試尋找乙肝復發迹象，「可惜我搵不到」。陳解釋，乙肝病毒在體內四處游走，即使病人移植無乙肝病毒的肝臟，仍可能重新感染；若醫生沒處方抗病毒藥控制乙肝病毒，病毒或再次入侵。

庭上透露，聯院涉事醫生2016年8月至2017年2月間沒向鄧處方抗病毒藥，2017年4月始開出抗病毒藥。鄧的長女問到，抗病毒藥是否「咁神奇、咁勁」，令身上找不到乙肝病毒。陳雙煒同意說法，稱抗病毒藥非常有效，相信鄧換肝逾4個月後沒有乙肝復發。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 808/17】

（死因研訊）

相關字詞﹕換肝 鄧桂思 聯合醫院 死因研訊

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