【Emily】紀律部隊工作犬 一周工時最多48 各部隊共274隻 3年10頭因病人道毁滅

民建聯陳克勤向保安局查詢各紀律部隊嘅工作犬數字同工作情况，局方話各紀律部隊去年轄下有274隻工作犬，當中警犬最多，共155隻。根據文件，唔同部門嘅工作犬每周工時各異，懲教署工作犬一般係18小時，警犬、火警調查犬、海關工作犬就48小時，搜救犬就採用5天工作制輪流休班。保安局話工作犬通常7至9歲退役，過去3年有10隻工作犬因病被人道毁滅，被領養嘅退役工作犬會由領養者承擔生活費，個別紀律部隊宿舍容許養工作犬。

去年679宗單車失竊 大埔最多

選委界陳月明就關注單車失竊數字。保安局回覆話去年全港有679宗單車失竊案，按警區劃分就以大埔151宗最多，沙田同元朗都過百宗，分別有126同120宗。局方話單車失竊破案率只有18.7%，會加強巡邏黑點，留意網上轉售平台係咪有可疑單車等。

懲教院所小賣物品多加價

另外，文件提及懲教院所各類小賣物品最新價格，大部分貴過舊年，包括多項食品，例如齋燒鵝由9.6元加至11.52元，加價兩成，麥精豆奶由3.25元加至3.75元，加價15%。個別日用品就減價，例如牙刷，而畀在囚者購買嘅兩款香煙同樣加價約三成。