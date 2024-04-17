Tim Owen簽證被拒 黎上訴遭駁回

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力罪目前受審，他原本獲准由英國御用大律師Tim Owen代表辯護，律政司上訴被拒。全國人大常委其後釋法表示，就國安案件聘任海外律師應先取得特首證明書。黎就國安委建議入境處拒批簽證申請司法覆核敗訴，再提上訴，昨開庭聆訊。上訴庭聽取雙方陳辭後即時駁回，重申《港區國安法》條文及人大釋法立場清晰，將於3個月內頒下判辭解釋理據。
上訴人為黎智英，答辯人為香港特別行政區維護國家安全委員會、入境處長及律政司長。是次上訴由上訴庭副庭長關淑馨、朱芬齡及法官區慶祥審理。代表黎的資深大律師戴啟思表示，擬上訴至終院，至於答辯方提出訟費申請稍後裁決。
上訴方：基本法保障法庭可處理越權議題
答辯方：國安法不容提出司法覆核
人大常委早前解釋國安法第14及47條關乎國安委職責和特首證明書，本港法院審理涉及國安案件應取得特首發出證明書，對法院具約束力。戴啟思爭議，雖然國安法第14條列明國安委的決定不受司法覆核，但本港行使普通法及在《基本法》保障之下，法庭仍有司法管轄權以司法覆核處理越權議題。上訴庭副庭長關淑馨指出，法庭不能忽視第14條和人大釋法，並關注戴啟思詮釋不同。戴啟思提出援引內地專家證人說法，惟關淑馨稱過往已有釋法案例等，不必由專家協助法庭。
代表答辯方的前律政司長、資深大律師袁國強透過書面陳辭，強調國安法旨在為《基本法》填補漏洞，目的和條文清楚明確，不容提出司法覆核。3名法官商議後重申國安法條文清晰，高院首席法官較早時亦拒絕批出司法覆核許可，上訴庭別無他選，駁回上訴。
【案件編號：CACV166/23】
（黎智英案）
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