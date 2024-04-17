陳稱黎大讚張崑陽 另擬區選後建「大台」

指黎冀區選日前勇武派勿生事

陳昨日稱，當年11月20日，他向黎發信息稱「已經呼籲大家24日前別生事」。陳說，24日為區選日，黎希望勇武派暫停暴力抗爭，讓焦點放回區選本身。黎亦透露有意建立一個「橫跨勇武及和理非」的領袖團隊，即俗稱「大台」，並在區選翌日，着陳「考慮下一步」。

陳遭勇武諷「打就佢哋打，你就想有大台？」

同月27日，黎邀請陳見面，並傳信息稱「今晚見泛民大佬之前想聽聽你（陳）的意見」。同日，黎的座駕泊在金鐘法院道，兩人在車內聊天。陳表示找到認識勇武派領袖的人，但對方聽到「大台」的想法後，認為「好衰」，因為「打就係佢哋打，喺前線係佢哋，被人拉又係佢哋，然後你（陳）就想有個大台？」陳嘗試向對方解釋是黎的想法，反遭對方譏諷：「黎智英？我特朗普𠻹呀。」陳庭上解釋，對方不相信他為黎行事。

因此陳當日向黎稱「聯絡唔到勇武派」，但黎說「唔緊要」，稱他「已經大致掌握勇武派資料同動向」，更透露最近與張崑陽見面，對張評價很高；陳昨解釋，黎曾與張及其團隊見面，張稱毋須黎贊助，因靠眾籌已處理好資金，此事令黎發現眾籌勝於他個人的贊助，因為眾籌代表事件有認受性。

陳：黎倡「推爆政府」 逼回應市民訴求

另外，黎於會面中稱泛民大勝，「嚟緊應該要結合街頭力量、議會力量，同埋國際線力量」，延續運動的熱情，以及「推爆個政府，去逼迫政府回應市民訴求」。

（黎智英案）