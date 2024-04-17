明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

陳稱黎大讚張崑陽 另擬區選後建「大台」

【明報專訊】陳梓華昨日供稱，2019年11月區議會選舉之前，黎希望「勇武派唔好暴力抗爭住」，故陳呼籲勇武派不要在區選當天生事；在區選兩天後，兩人第三次會面，黎透露他對前民間外交網絡發言人張崑陽有很高的評價，並稱他與張見面後發現「眾籌真係好過佢（黎）一個人嘅贊助，因為眾籌代表件事有認受性」。

指黎冀區選日前勇武派勿生事

陳昨日稱，當年11月20日，他向黎發信息稱「已經呼籲大家24日前別生事」。陳說，24日為區選日，黎希望勇武派暫停暴力抗爭，讓焦點放回區選本身。黎亦透露有意建立一個「橫跨勇武及和理非」的領袖團隊，即俗稱「大台」，並在區選翌日，着陳「考慮下一步」。

陳遭勇武諷「打就佢哋打，你就想有大台？」

同月27日，黎邀請陳見面，並傳信息稱「今晚見泛民大佬之前想聽聽你（陳）的意見」。同日，黎的座駕泊在金鐘法院道，兩人在車內聊天。陳表示找到認識勇武派領袖的人，但對方聽到「大台」的想法後，認為「好衰」，因為「打就係佢哋打，喺前線係佢哋，被人拉又係佢哋，然後你（陳）就想有個大台？」陳嘗試向對方解釋是黎的想法，反遭對方譏諷：「黎智英？我特朗普𠻹呀。」陳庭上解釋，對方不相信他為黎行事。

因此陳當日向黎稱「聯絡唔到勇武派」，但黎說「唔緊要」，稱他「已經大致掌握勇武派資料同動向」，更透露最近與張崑陽見面，對張評價很高；陳昨解釋，黎曾與張及其團隊見面，張稱毋須黎贊助，因靠眾籌已處理好資金，此事令黎發現眾籌勝於他個人的贊助，因為眾籌代表事件有認受性。

陳：黎倡「推爆政府」 逼回應市民訴求

另外，黎於會面中稱泛民大勝，「嚟緊應該要結合街頭力量、議會力量，同埋國際線力量」，延續運動的熱情，以及「推爆個政府，去逼迫政府回應市民訴求」。

（黎智英案）

相關字詞﹕串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 陳梓華 黎智英案 港區國安法

上 / 下一篇新聞

公民科首開考 試題多涉國情 問灣區城市國歌條例北上遊學 教師：預設立場，難度不高
公民科首開考 試題多涉國情 問灣區城市國歌條例北上遊學 教師：預設立場，難度不高
教師有稱不再教高階題型 有料首屆考評「體諒學生」
教師有稱不再教高階題型 有料首屆考評「體諒學生」
小紅書疑泄英文聆聽試題 考評擬報警
小紅書疑泄英文聆聽試題 考評擬報警
【日月掠影】1991年5月20日：獨家偵查揭電話亭管理不善
【日月掠影】1991年5月20日：獨家偵查揭電話亭管理不善
疑受騙欠債 五旬漢燒炭亡 兩墮電騙失40萬 另欠款70萬
疑受騙欠債 五旬漢燒炭亡 兩墮電騙失40萬 另欠款70萬
工廈信箱偷支票兌現25萬 詐騙集團6人被捕
工廈信箱偷支票兌現25萬 詐騙集團6人被捕
遺產管理人：林百欣簽遺囑 身體不見問題 三房指僅20分鐘述內容 林難理解
遺產管理人：林百欣簽遺囑 身體不見問題 三房指僅20分鐘述內容 林難理解
警車無響號疑衝燈 七人車攔腰撞4人傷
警車無響號疑衝燈 七人車攔腰撞4人傷
涉酒駕傷人求「勿報警」 休班警否認妨司法
涉酒駕傷人求「勿報警」 休班警否認妨司法
休班警「工作表現好」 認酒駕減輕判社服令
休班警「工作表現好」 認酒駕減輕判社服令
英企：西方對港負面 應來港眼見為實 人事顧問公司倡增海外宣傳 「少談國安多談經濟」
英企：西方對港負面 應來港眼見為實 人事顧問公司倡增海外宣傳 「少談國安多談經濟」
現歐美為主 印度科企冀拓港市場
現歐美為主 印度科企冀拓港市場
談銀行跨境開戶 英企笑言「21世紀仍郵寄」
談銀行跨境開戶 英企笑言「21世紀仍郵寄」
6區私人屋苑零廚餘桶 環署：擬准千戶以下申請
6區私人屋苑零廚餘桶 環署：擬准千戶以下申請
藏燃彈妨司法 鄧棨然囚46月 最後判刑「12港人」 官指內地刑責自作自受
藏燃彈妨司法 鄧棨然囚46月 最後判刑「12港人」 官指內地刑責自作自受
愉景灣校巴疑失控 六旬婦捱撞危殆
愉景灣校巴疑失控 六旬婦捱撞危殆
鄧桂思案疑開漏抗病毒藥 醫生指須自費「以為拒用」
鄧桂思案疑開漏抗病毒藥 醫生指須自費「以為拒用」
操刀換肝瑪麗時任醫生：首次手術血管堵塞 不常見
操刀換肝瑪麗時任醫生：首次手術血管堵塞 不常見
調查：四成人疼痛逾3月 當中三成人會求醫
調查：四成人疼痛逾3月 當中三成人會求醫
陳：燒人事件後 黎冀遏勇武迎合西方 指黎非單純爭國際支持 知美政府想法並盡量滿足
陳：燒人事件後 黎冀遏勇武迎合西方 指黎非單純爭國際支持 知美政府想法並盡量滿足
Tim Owen簽證被拒 黎上訴遭駁回
Tim Owen簽證被拒 黎上訴遭駁回
灣區熱搜：廣州設計三年展 港策展人寄語觀眾：盼設計啓發生活靈感
灣區熱搜：廣州設計三年展 港策展人寄語觀眾：盼設計啓發生活靈感
灣區熱搜：展品重「溫度」 反思現代主義設計
灣區熱搜：展品重「溫度」 反思現代主義設計
每13.8名牙醫畢業 12.8人投身私營
每13.8名牙醫畢業 12.8人投身私營
實際開支及預留預算 改制首場區選12.18億
實際開支及預留預算 改制首場區選12.18億
回應「迪拜王子」事件 李家超：歡迎合法資金
回應「迪拜王子」事件 李家超：歡迎合法資金
文體旅局再開會 跟進黃金周旅客安排
文體旅局再開會 跟進黃金周旅客安排
【Emily】紀律部隊工作犬 一周工時最多48 各部隊共274隻 3年10頭因病人道毁滅
【Emily】紀律部隊工作犬 一周工時最多48 各部隊共274隻 3年10頭因病人道毁滅
【Emily】《仙樂飄飄》來港 戲曲中心上演
【Emily】《仙樂飄飄》來港 戲曲中心上演
【Emily】28萬劑新冠疫苗銷毁 佔總採購1.2%
【Emily】28萬劑新冠疫苗銷毁 佔總採購1.2%
【Emily】抬頭見「日暈」
【Emily】抬頭見「日暈」
【Emily】研究：老鼠有數感 識區分數字
【Emily】研究：老鼠有數感 識區分數字
【Emily】浸大音樂會 AI「瑤族舞者」山林起舞
【Emily】浸大音樂會 AI「瑤族舞者」山林起舞