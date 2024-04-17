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港聞二

藏燃彈妨司法 鄧棨然囚46月 最後判刑「12港人」 官指內地刑責自作自受

【明報專訊】「12港人」之一鄧棨然於內地刑滿出獄後移交香港，早前就管有汽油彈案及潛逃案的妨礙司法公正罪認罪，昨於區院接受判刑，為潛逃案最後一名被判刑被告。法官練錦鴻稱，被告在兩案扮演重要角色，就汽油彈案判監34個月，就潛逃案判監12個月，並指被告因非法越境在內地坐牢3年「自作自受」，無法律理據減刑，刑期分期執行，最終判監46個月。

官：角色重要 貿然出海危及同船

被告鄧棨然（現年34歲）早前承認「管有物品意圖摧毁或損壞財產」及「妨礙司法公正」罪。練官昨稱，汽油彈案涉及至少5人有組織的行動，鄧擔起領導角色，安排預習使用汽油彈，而涉案單位藏有材料可製成16枚汽油彈，各被告未有製造更多，歸功警方的情報工作，而非被告對計劃行動「有所保留」；在當時社會動盪的情况下，可以推論被告製造汽油彈意圖造成混亂、恐慌及與警方對峙，判刑須遏止他人仿效。

至於潛逃案，練官稱鄧棨然負責購買快艇及駕駛，角色重要，斥鄧僅接受6至8小時航海理論課程便貿然出海，危及自己與同船各人的性命；雖然被告因協助他人越境在內地坐牢，但是內地與香港的司法制度不同，刑責無直接關聯，被告在內地刑責是「自作自受」，無法律理據減刑。

曾任民建聯社區主任

練官提到，鄧曾擔任民建聯的西貢社區主任，案發前經營網店。辯方求情稱鄧受社會氣氛影響犯事，練官反駁指被告當時年屆三十，人生閱歷豐富，難以「年少無知」開脫，最終考慮鄧在兩案有重要角色、認罪及兩案涉獨立控罪，須分期執行，判囚46個月。

翻查資料，「12港人」潛逃案中，李宇軒未被起訴意圖妨礙司法公正罪；黃偉然承認製造爆炸品罪被判囚20個月，妨礙司法公正罪獲不予起訴；黃臨福被判入教導所；7人被判監10個月；喬映瑜被判監18個月，連同管有及製造爆炸品，總刑期61個月。

【案件編號：DCCC323/20、1236/23】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 妨礙司法公正 管有物品意圖摧毀或毀壞財產 鄧棨然 12港人 反修例事件

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