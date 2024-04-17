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港聞二

6區私人屋苑零廚餘桶 環署：擬准千戶以下申請

【明報專訊】垃圾徵費8月起實施，預計廚餘回收需求趨增，據環保署資料，截至2月各區私人住宅樓宇的「智能廚餘回收桶」有109個，當中6區為零（見表）。環保署稱正考慮放寬「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」（試驗計劃），1000戶以下的私人屋苑也可申請設回收桶，料2024/25財政年度將有逾300個同類回收桶在私人屋苑服務。

現全港屋苑109桶 料一年增至300

環保署昨日出稿表示，試驗計劃去年12月底起接受家庭戶數超過1000的私人屋苑申請智能廚餘回收桶，至今收到逾150個屋苑提交，已加快審批，批出約40個，5個屋苑已安裝約20部智能廚餘回收桶。該署正考慮將計劃放寬至涵蓋1000戶以下屋苑，料2024/25財政年度將有逾300個同類回收桶在私人屋苑服務。

議員倡政府合約承辦商助收廚餘

立法會議員顏汶羽指出，私人屋苑的智能廚餘回收桶安排進度較公屋慢，原因之一是之前沒有廚餘桶，屋苑法團需時檢視財政或更改與清潔公司合約，因此未申請回收桶。他建議環保署考慮透過政府合約指定清潔承辦商前往私人屋苑清潔及收廚餘，以鼓勵私人屋苑放置該類回收桶。

此外，本報昨日報道，環保署在公共屋邨安排每2至3座樓宇、即500至900個住戶共用一個回收桶，但據本報統計，多區大型屋邨的住戶與回收桶比例超出900住戶上限，部分屋邨近1300戶共用一桶，油麗邨、健明邨和彩虹邨的回收桶則出現故障或爆滿。

署方：99%廚餘桶正常 七成滿自動通知換

環保署昨日出稿不點名回應，當智能廚餘回收桶收集廚餘達七成滿，系統會自動通知清潔人員更換內桶，由於次數無限制，每桶可供最少500個住戶使用。署方估計，首年公共屋邨廚餘回收的平均參與率約10%至15%。

署方又稱已建立新預報系統加快通報，當回收桶因滿桶或故障無法正常運作逾一小時，系統會自動發信息通知工作人員跟進；如仍無法用，承辦商48小時內會派員完成維修，亦有配備額外的智能廚餘回收桶更換。該署稱根據其智能大數據系統，逾99%智能廚餘桶正常運作。

相關字詞﹕垃圾徵費 廚餘回收 廚衛 智能廚餘回收桶

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