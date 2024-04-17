現歐美為主 印度科企冀拓港市場

Gupta接受本報訪問時說，參展的印度科技公司以中小企為主，部分公司有香港客戶，部分也視乎商機考慮在港開設分公司。印度過去因外資企業外判或設立後勤部分，刺激到當地的資訊科技及服務業發展，Gupta稱行業已變得龐大，目前印度有6000多間科技公司，吸納當地不少畢業生。

有稱未研港設分公司 「有生意再評估」

成立逾15年的印度科企TechInfini總監Tikendra Maitry說，公司目前主要以歐美市場為主，在美國佛州設銷售處，泰國、越南、日本的亞洲客也漸增，故希望向東面尋找商機。提供編程服務的CodeTrade創辦人Hardik Soni說，初次來港印象不錯，順道與家人來港旅行10日。

兩人皆說目前未考慮來港開設分公司，Soni稱不肯定在港有幾多生意，「可能首一兩單談得成，我們可再評估」。目前印度初創文化冒起，31歲的他成立公司5年，稱在印度有200名僱員，自己則駐迪拜，自言出身中產，畢業後四五年在當地公司工作，日做15至18個小時才走到今日，希望走出印度，擴大外國生意。