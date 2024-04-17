英企：西方對港負面 應來港眼見為實 人事顧問公司倡增海外宣傳 「少談國安多談經濟」

【明報專訊】香港疫後力爭外國創科企業落戶，面對國際上的負面觀感，有落戶香港一年的英國企業認為香港是內地及中東等其他市場的跳板，在英國也建議英國人來港「眼見為實」。有英資人事顧問公司則認為西方國家對香港有負面印象，需加強海外宣傳，並認同過往有駐港商會所言，少談國安、多談經濟有助香港改善外界觀感。
明報記者 林勵
法國外交部智能及可持續城市部特別顧問吳爾伏（Gerard Wolf）接受本報訪問表示，商界並非政治人物，「政制框架並非我們的責任（political framework is not our duty）」，每個地方都有自身的問題和困難，「只要一個地方尊重法律及國際貿易法，我們就樂意參與其中，否則就不行」。
落戶英企：喜歡港辦事效率
上周六起一連4日在會展舉辦的國際創科展吸引包括法國、英國、加拿大、日本、泰國、新加坡、韓國及印度的公司參展。去年來港、以人工智能協助提升建造工程安全的英國公司「尚日」的共同創辦人澤連斯基恩（Jurga Zilinskiene）說，由於預計全球工程增長點集中東南亞，當時在香港、新加坡和馬來西亞間選擇，因香港投資推廣署及英國商貿部協助會見潛在顧客及聯絡，故選擇落戶香港。她說，喜歡香港的辦事速度，對於西方對本港的負面評價，她一直在英國建議其他人「要親身來港看看，看看香港的做事方法」。
「最大困難是說服他們上飛機」
人事顧問公司Sanderson-ikas香港總監David Hilling去年底曾與英國商貿部招待科技團來港訪問，他憶述「最大困難是說服他們登上飛機（來港），當他們來到及見到香港安全、有商業及特色，是中國的門戶後，更多團員決定在港而非新加坡開業」。以港為家超過20年的他稱，商界都希望多推廣營商，而非常常討論安全議題，認同過往有駐港商會所說，多談經濟有助改善香港印象。他又說，看不到國安法律影響營商日常運作。
指星簽證難獲生活指數高
人事顧問：有離港外籍漸回流
相對新加坡，Hilling認為目前部分西方國家有關香港的報道非常負面，相信要經過教育過程及加強針對外國企業宣傳來港投資及賺錢。同時，他認為愈來愈難獲得新加坡工作簽證，生活指數愈來愈高，也有離港的外籍人士逐漸回流香港。
Hilling另外提到，其公司協助不少內地專才申請高才通簽證來港，但香港亦應加強吸引海外人才，「確保香港有跨國人才」。
連續兩年訪港的吳爾伏說，法國對香港的印象提升，相信若法國企業到亞洲發展，「他們會說不能不到香港」。他讚揚創新是香港的基因，港人也不會拖延或顧左右而言他，另強調法國企業來港只是提供解決辦法，不會指指點點，不會評論政治議題，「如果不具透明度，（法國公司）他們會走，但現在沒有這個問題，我們對與香港當局的關係有信心，進展也挺好的」。