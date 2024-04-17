英企：西方對港負面 應來港眼見為實 人事顧問公司倡增海外宣傳 「少談國安多談經濟」

明報記者 林勵

法國外交部智能及可持續城市部特別顧問吳爾伏（Gerard Wolf）接受本報訪問表示，商界並非政治人物，「政制框架並非我們的責任（political framework is not our duty）」，每個地方都有自身的問題和困難，「只要一個地方尊重法律及國際貿易法，我們就樂意參與其中，否則就不行」。

落戶英企：喜歡港辦事效率

上周六起一連4日在會展舉辦的國際創科展吸引包括法國、英國、加拿大、日本、泰國、新加坡、韓國及印度的公司參展。去年來港、以人工智能協助提升建造工程安全的英國公司「尚日」的共同創辦人澤連斯基恩（Jurga Zilinskiene）說，由於預計全球工程增長點集中東南亞，當時在香港、新加坡和馬來西亞間選擇，因香港投資推廣署及英國商貿部協助會見潛在顧客及聯絡，故選擇落戶香港。她說，喜歡香港的辦事速度，對於西方對本港的負面評價，她一直在英國建議其他人「要親身來港看看，看看香港的做事方法」。

「最大困難是說服他們上飛機」

人事顧問公司Sanderson-ikas香港總監David Hilling去年底曾與英國商貿部招待科技團來港訪問，他憶述「最大困難是說服他們登上飛機（來港），當他們來到及見到香港安全、有商業及特色，是中國的門戶後，更多團員決定在港而非新加坡開業」。以港為家超過20年的他稱，商界都希望多推廣營商，而非常常討論安全議題，認同過往有駐港商會所說，多談經濟有助改善香港印象。他又說，看不到國安法律影響營商日常運作。

指星簽證難獲生活指數高

人事顧問：有離港外籍漸回流

相對新加坡，Hilling認為目前部分西方國家有關香港的報道非常負面，相信要經過教育過程及加強針對外國企業宣傳來港投資及賺錢。同時，他認為愈來愈難獲得新加坡工作簽證，生活指數愈來愈高，也有離港的外籍人士逐漸回流香港。

Hilling另外提到，其公司協助不少內地專才申請高才通簽證來港，但香港亦應加強吸引海外人才，「確保香港有跨國人才」。

連續兩年訪港的吳爾伏說，法國對香港的印象提升，相信若法國企業到亞洲發展，「他們會說不能不到香港」。他讚揚創新是香港的基因，港人也不會拖延或顧左右而言他，另強調法國企業來港只是提供解決辦法，不會指指點點，不會評論政治議題，「如果不具透明度，（法國公司）他們會走，但現在沒有這個問題，我們對與香港當局的關係有信心，進展也挺好的」。