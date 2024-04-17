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港聞

港聞二

涉酒駕傷人求「勿報警」 休班警否認妨司法

【明報專訊】一名休班警前年在長沙灣酒後駕駛Tesla私家車時，將途人撞至右腿變形見骨後，涉嫌慫恿對方不要報警。他昨在區院承認危駕等3罪，但否認妨礙司法公正罪受審。控方開案陳辭指當晚被告與事主的對話被行車記錄儀錄下，被告撞傷事主後問「可唔可以唔報警」，事主回答「點唔報警呀，大佬，你真係黐×線」、「唔係錢唔錢嘅問題……斷×咗骨呀，大佬」。最終由事主自行報警。法官裁定控罪有表證成立，被告不自辯，案件押至周五裁決。

曾衝燈違規左轉 下車嘔吐續駕駛

被告何家榮（27歲）承認危險駕駛、血液中的酒精濃度超標及使用欠妥的車輛3罪。案情指前年5月28日凌晨4時，被告所駕私家車前往長沙灣接載一名女生，其間他致電女生稱自己喝了酒所以很醉。及後私家車沿途衝紅燈、違規左轉，被告更一度下車嘔吐兩分鐘後再登車駕駛。

撞人再撞麵包店 吹波超標逾5倍

被告接載女生後，駛至新樂富麵包店外時突然剷上行人路及撞倒陳姓事主，導致事主右小腿變形見骨，私家車繼續衝向麵包店，撞至該店的鋼製台階變形。警員接報到場，被告表示當晚與朋友在酒吧飲酒，飲了5至6杯威士忌。被告酒精呼氣測試結果每100毫升呼氣中有125微克酒精，即超標逾5倍。

被告被捕後情緒激動，失去知覺，送院後血液檢查再發現每100毫升含有不少於182毫克酒精，即超標逾3倍。涉案私家車車窗亦被檢驗貼上有色薄膜；事主的腿傷被診斷為開放性骨折，須接受矯形及創傷手術，事主狀况令人感覺患上創傷後壓力症。

針對被告的妨礙司法公正罪，控方開案陳辭指被告在事後下車，錄音顯示事主稱「快啲報警啦」，被告問「可唔可以唔報警」，事主回答「點唔報警呀，大佬，你真係黐×線，唉我報」。被告又向事主表示如果不報警，想要多少賠償都可以，事主最終自行報警，被告繼續問事主可否原諒他。

【案件編號：DCCC 298/23】

相關字詞﹕區域法院 妨礙司法公正 使用欠妥的車輛 危險駕駛 醉酒駕駛 休班警

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