遺產管理人：林百欣簽遺囑 身體不見問題 三房指僅20分鐘述內容 林難理解

三太顧瑞英及女兒林明珠於2011年興訟，質疑林百欣受腦退化症影響之下立遺囑。林百欣遺產管理人張定球早前去世，兩名律師接手管理。張一方透露，林百欣遺產約29.2億元，但三房母女稱遺產達600億元。庭上提及，兩母女稍後會出庭作供。

稱同事高聲讀遺囑 林明白分產

接替張定球成為遺產管理人的律師馮蘊瑤供稱她於1989年執業，2004年10月獲張的指示協助起草遺囑，馮依照林百欣旗下時任公司高層李寶安和何榮添說法撰寫，她認為遺囑不算複雜。有條款指一旦家人爭拗遺產分配，他們將不獲分文。馮表示從林百欣的簽署不認為他的身體出現問題，也沒查看體檢報告。翌月遺囑草稿完成，當中家人擬獲分的股份曾有變動。

馮續稱，同年12月3日，她隨張定球前往林百欣寓所為林訂立遺囑作實，其間眾人沒有介紹各自身分，馮相信有醫生在場。她引述張大聲稱「林伯，你個平安紙」，張向林交代負責執行其遺產事宜，「我有咩事我有兩個同事會幫手」。代表三房母女的御用大律師Charles Hollander質疑，張只花約20分鐘向年近九旬的林百欣講解，林或未必理解繁複遺囑。馮提到張講過「片廠」等土地，林明白說的是分發資產，馮認為毋須逐句條款讀出。

三房律師：缺醫療報告 難確認心智狀况

此外，Hollander昨晨陳辭稱，兩母女曾不能探訪林百欣，難以索閱資料，立遺囑前的醫療報告亦從缺，包括林在2004年8月患上中度至嚴重腦退化症的報告。他續稱，林百欣立遺囑時，除家人以外有兩名身分不詳的醫生在場，張定球在供辭稱不認識兩人，後知兩人沒診症紀錄。至於時任麗新高層李寶安一度存放文件在公司，惟李離任後文件不知所終。

Hollander形容遺囑內容極之複雜，林在心智不健全情况之下立涉案遺囑，法庭或須按1973年的遺囑分發遺產，其中15%資產分予林建岳，餘下則未有談及安排。

【案件編號：HCAP 4/11】