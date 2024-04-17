工廈信箱偷支票兌現25萬 詐騙集團6人被捕

觀塘警區重案組偵緝督察梁曼宜表示，警方今年2至4月期間接獲多宗報案，報案人表示自己的銀行戶口被人以修改過的支票提款。警方調查後鎖定一個支票詐騙集團，發現涉案人針對觀塘區內辦公室集中的工廠大廈，偷取載有支票的信件，用沙膠擦走並竄改支票上銀碼和收款人姓名，再將支票存入集團安排的傀儡戶口，或直接到銀行提取現金，欺騙銀行、盜取事主戶口內的金錢。

沙膠竄改 38張中27張過關

據警方調查，該集團於兩月間偷取並竄改至少38張支票，涉及100萬元金額，有27張支票成功兌款，涉及25萬元，每張銀碼1000至數萬元不等；其餘未能兌款的支票因金額過大或簽名不符，引起銀行懷疑而未轉帳，最大金額達30萬元。據了解，集團於保安欠佳的工廈大堂信箱偷信，相信是隨機犯案。

警方調查後，前日起一連兩日拘捕集團成員5男1女，介乎24至61歲，涉嫌盜竊及串謀詐騙罪，包括報稱無業的30歲男主腦。全部被捕人持香港身分證，有人報稱地盤工人、物流或財務公司職員等。據悉負責偷信的被捕人分別收取500至2000元報酬不等，部分被捕人有黑社會背景，警方相信已瓦解該支票詐騙集團。