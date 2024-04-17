疑受騙欠債 五旬漢燒炭亡 兩墮電騙失40萬 另欠款70萬

騙徒誘「搵快錢」 網上寫影評

前日中午11時許，警方接獲保安報案，指黃大仙富山邨富禮樓一單位有異味傳出，懷疑有住戶在上址暈倒。警員及救護員到場，消防員破門入屋，發現53歲姓冼男子倒臥於客廳，旁邊有一盆燒過的炭，當場證實死亡，死因有待驗屍後確認。

據悉，死者生前從事酒店服務，居於上址一低層單位。消息稱，冼墮入兩宗詐騙案，被騙去約40萬元。去年6月，冼透過通訊平台認識騙徒，對方稱向他提供「搵快錢」機會，並讓他上網做電影評論。死者將一筆款項轉至騙徒戶口，損失逾21.4萬元。至今年3月中，死者再於社交平台認識一名騙徒，對方稱向他提供約會服務，死者其後被要求購買28張iTunes禮品卡及匯款約7萬元到騙徒戶口，被騙走約17.9萬元。

前年發生類似事件。一名九旬老婦遇上假冒官員電騙，她收到自稱公安來電，指其子因犯事被捕，要求繳付保釋金，最終損失41萬元積蓄，其後她服食安眠藥自殺，留醫一周後不治。

■防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線 ： 18111

撒瑪利亞防止自殺會 ： 2389 2222

人生熱線 ： 8100 8012