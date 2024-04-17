明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

疑受騙欠債 五旬漢燒炭亡 兩墮電騙失40萬 另欠款70萬

【明報專訊】黃大仙富山邨一名中年漢懷疑因欠債兼墮入兩宗詐騙案，燒炭輕生，大廈保安前日揭發事件，事主當場證實死亡。警方調查案件，相信案件沒有可疑，於現場檢獲遺書，據悉死者因金錢問題不開心，生前欠債約70萬元無力償還，亦被騙去約40萬元。

騙徒誘「搵快錢」 網上寫影評

前日中午11時許，警方接獲保安報案，指黃大仙富山邨富禮樓一單位有異味傳出，懷疑有住戶在上址暈倒。警員及救護員到場，消防員破門入屋，發現53歲姓冼男子倒臥於客廳，旁邊有一盆燒過的炭，當場證實死亡，死因有待驗屍後確認。

據悉，死者生前從事酒店服務，居於上址一低層單位。消息稱，冼墮入兩宗詐騙案，被騙去約40萬元。去年6月，冼透過通訊平台認識騙徒，對方稱向他提供「搵快錢」機會，並讓他上網做電影評論。死者將一筆款項轉至騙徒戶口，損失逾21.4萬元。至今年3月中，死者再於社交平台認識一名騙徒，對方稱向他提供約會服務，死者其後被要求購買28張iTunes禮品卡及匯款約7萬元到騙徒戶口，被騙走約17.9萬元。

前年發生類似事件。一名九旬老婦遇上假冒官員電騙，她收到自稱公安來電，指其子因犯事被捕，要求繳付保釋金，最終損失41萬元積蓄，其後她服食安眠藥自殺，留醫一周後不治。

■防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線 ： 18111

撒瑪利亞防止自殺會 ： 2389 2222

人生熱線 ： 8100 8012

相關字詞﹕詐騙案 自殺 富山邨

上 / 下一篇新聞

公民科首開考 試題多涉國情 問灣區城市國歌條例北上遊學 教師：預設立場，難度不高
公民科首開考 試題多涉國情 問灣區城市國歌條例北上遊學 教師：預設立場，難度不高
教師有稱不再教高階題型 有料首屆考評「體諒學生」
教師有稱不再教高階題型 有料首屆考評「體諒學生」
小紅書疑泄英文聆聽試題 考評擬報警
小紅書疑泄英文聆聽試題 考評擬報警
【日月掠影】1991年5月20日：獨家偵查揭電話亭管理不善
【日月掠影】1991年5月20日：獨家偵查揭電話亭管理不善
工廈信箱偷支票兌現25萬 詐騙集團6人被捕
工廈信箱偷支票兌現25萬 詐騙集團6人被捕
遺產管理人：林百欣簽遺囑 身體不見問題 三房指僅20分鐘述內容 林難理解
遺產管理人：林百欣簽遺囑 身體不見問題 三房指僅20分鐘述內容 林難理解
警車無響號疑衝燈 七人車攔腰撞4人傷
警車無響號疑衝燈 七人車攔腰撞4人傷
涉酒駕傷人求「勿報警」 休班警否認妨司法
涉酒駕傷人求「勿報警」 休班警否認妨司法
休班警「工作表現好」 認酒駕減輕判社服令
休班警「工作表現好」 認酒駕減輕判社服令
英企：西方對港負面 應來港眼見為實 人事顧問公司倡增海外宣傳 「少談國安多談經濟」
英企：西方對港負面 應來港眼見為實 人事顧問公司倡增海外宣傳 「少談國安多談經濟」
現歐美為主 印度科企冀拓港市場
現歐美為主 印度科企冀拓港市場
談銀行跨境開戶 英企笑言「21世紀仍郵寄」
談銀行跨境開戶 英企笑言「21世紀仍郵寄」
6區私人屋苑零廚餘桶 環署：擬准千戶以下申請
6區私人屋苑零廚餘桶 環署：擬准千戶以下申請
藏燃彈妨司法 鄧棨然囚46月 最後判刑「12港人」 官指內地刑責自作自受
藏燃彈妨司法 鄧棨然囚46月 最後判刑「12港人」 官指內地刑責自作自受
愉景灣校巴疑失控 六旬婦捱撞危殆
愉景灣校巴疑失控 六旬婦捱撞危殆
鄧桂思案疑開漏抗病毒藥 醫生指須自費「以為拒用」
鄧桂思案疑開漏抗病毒藥 醫生指須自費「以為拒用」
操刀換肝瑪麗時任醫生：首次手術血管堵塞 不常見
操刀換肝瑪麗時任醫生：首次手術血管堵塞 不常見
調查：四成人疼痛逾3月 當中三成人會求醫
調查：四成人疼痛逾3月 當中三成人會求醫
陳：燒人事件後 黎冀遏勇武迎合西方 指黎非單純爭國際支持 知美政府想法並盡量滿足
陳：燒人事件後 黎冀遏勇武迎合西方 指黎非單純爭國際支持 知美政府想法並盡量滿足
陳稱黎大讚張崑陽 另擬區選後建「大台」
陳稱黎大讚張崑陽 另擬區選後建「大台」
Tim Owen簽證被拒 黎上訴遭駁回
Tim Owen簽證被拒 黎上訴遭駁回
灣區熱搜：廣州設計三年展 港策展人寄語觀眾：盼設計啓發生活靈感
灣區熱搜：廣州設計三年展 港策展人寄語觀眾：盼設計啓發生活靈感
灣區熱搜：展品重「溫度」 反思現代主義設計
灣區熱搜：展品重「溫度」 反思現代主義設計
每13.8名牙醫畢業 12.8人投身私營
每13.8名牙醫畢業 12.8人投身私營
實際開支及預留預算 改制首場區選12.18億
實際開支及預留預算 改制首場區選12.18億
回應「迪拜王子」事件 李家超：歡迎合法資金
回應「迪拜王子」事件 李家超：歡迎合法資金
文體旅局再開會 跟進黃金周旅客安排
文體旅局再開會 跟進黃金周旅客安排
【Emily】紀律部隊工作犬 一周工時最多48 各部隊共274隻 3年10頭因病人道毁滅
【Emily】紀律部隊工作犬 一周工時最多48 各部隊共274隻 3年10頭因病人道毁滅
【Emily】《仙樂飄飄》來港 戲曲中心上演
【Emily】《仙樂飄飄》來港 戲曲中心上演
【Emily】28萬劑新冠疫苗銷毁 佔總採購1.2%
【Emily】28萬劑新冠疫苗銷毁 佔總採購1.2%
【Emily】抬頭見「日暈」
【Emily】抬頭見「日暈」
【Emily】研究：老鼠有數感 識區分數字
【Emily】研究：老鼠有數感 識區分數字
【Emily】浸大音樂會 AI「瑤族舞者」山林起舞
【Emily】浸大音樂會 AI「瑤族舞者」山林起舞