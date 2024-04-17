明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

文體旅局再開會 跟進黃金周旅客安排

【明報專訊】五一黃金周將至，文化體育及旅遊局昨再召開跨部門會議，跟進各部門接待訪港旅客的預備工作。當局表示，政府相關部門會在各口岸加強人手和協調運輸及通關服務，例如加強人流管理、加密交通班次等；警方會因應當時情況，安排公共交通工具利用將在新深路設立的指定專用行車線前往落馬洲／皇崗口岸。

會議由文體旅局長楊潤雄主持，多個政府部門、旅遊相關機構、景點及酒店業等有派員出席。當局表示，由海關、警務處、入境處等成立的跨部門聯合指揮中心將於黃金周期間啓動，監控各陸路邊境管制站的情況和與內地相關機構保持緊密聯繫，各主要景點另會作人流控制安排。楊潤雄稱，政府會密切注視黃金周旅客訪港情況，與相關機構及業界加強協調和溝通，做好人流管理工作。

黃家和料大批內地客 生意多兩成

特首李家超昨早出席行政會議前稱，政府已積極部署，他對不同關口管理有信心，並指旅遊、餐飲及酒店等業界會就旅客新的要求和消費模式作轉變，旅發局亦會在黃金周期間舉行煙火表演，吸引更多旅客來港。

香港餐飲聯業協會會長黃家和向本報稱，預計黃金周有大批內地遊客訪港，加上港人只有單日假期，或留港消費，生意額有望較平日多一至兩成。他提及，現時內地旅客消費力較疫情前低，但期望可以靠人流彌補。

另外，旅發局昨公布3月份訪港旅客人次為340萬，較去年同期升近四成，其中逾七成為內地旅客。本年首季累計錄得1123萬人次旅客訪港，按年增1.5倍。

上 / 下一篇新聞

公民科首開考 試題多涉國情 問灣區城市國歌條例北上遊學 教師：預設立場，難度不高
公民科首開考 試題多涉國情 問灣區城市國歌條例北上遊學 教師：預設立場，難度不高
教師有稱不再教高階題型 有料首屆考評「體諒學生」
教師有稱不再教高階題型 有料首屆考評「體諒學生」
小紅書疑泄英文聆聽試題 考評擬報警
小紅書疑泄英文聆聽試題 考評擬報警
【日月掠影】1991年5月20日：獨家偵查揭電話亭管理不善
【日月掠影】1991年5月20日：獨家偵查揭電話亭管理不善
疑受騙欠債 五旬漢燒炭亡 兩墮電騙失40萬 另欠款70萬
疑受騙欠債 五旬漢燒炭亡 兩墮電騙失40萬 另欠款70萬
工廈信箱偷支票兌現25萬 詐騙集團6人被捕
工廈信箱偷支票兌現25萬 詐騙集團6人被捕
遺產管理人：林百欣簽遺囑 身體不見問題 三房指僅20分鐘述內容 林難理解
遺產管理人：林百欣簽遺囑 身體不見問題 三房指僅20分鐘述內容 林難理解
警車無響號疑衝燈 七人車攔腰撞4人傷
警車無響號疑衝燈 七人車攔腰撞4人傷
涉酒駕傷人求「勿報警」 休班警否認妨司法
涉酒駕傷人求「勿報警」 休班警否認妨司法
休班警「工作表現好」 認酒駕減輕判社服令
休班警「工作表現好」 認酒駕減輕判社服令
英企：西方對港負面 應來港眼見為實 人事顧問公司倡增海外宣傳 「少談國安多談經濟」
英企：西方對港負面 應來港眼見為實 人事顧問公司倡增海外宣傳 「少談國安多談經濟」
現歐美為主 印度科企冀拓港市場
現歐美為主 印度科企冀拓港市場
談銀行跨境開戶 英企笑言「21世紀仍郵寄」
談銀行跨境開戶 英企笑言「21世紀仍郵寄」
6區私人屋苑零廚餘桶 環署：擬准千戶以下申請
6區私人屋苑零廚餘桶 環署：擬准千戶以下申請
藏燃彈妨司法 鄧棨然囚46月 最後判刑「12港人」 官指內地刑責自作自受
藏燃彈妨司法 鄧棨然囚46月 最後判刑「12港人」 官指內地刑責自作自受
愉景灣校巴疑失控 六旬婦捱撞危殆
愉景灣校巴疑失控 六旬婦捱撞危殆
鄧桂思案疑開漏抗病毒藥 醫生指須自費「以為拒用」
鄧桂思案疑開漏抗病毒藥 醫生指須自費「以為拒用」
操刀換肝瑪麗時任醫生：首次手術血管堵塞 不常見
操刀換肝瑪麗時任醫生：首次手術血管堵塞 不常見
調查：四成人疼痛逾3月 當中三成人會求醫
調查：四成人疼痛逾3月 當中三成人會求醫
陳：燒人事件後 黎冀遏勇武迎合西方 指黎非單純爭國際支持 知美政府想法並盡量滿足
陳：燒人事件後 黎冀遏勇武迎合西方 指黎非單純爭國際支持 知美政府想法並盡量滿足
陳稱黎大讚張崑陽 另擬區選後建「大台」
陳稱黎大讚張崑陽 另擬區選後建「大台」
Tim Owen簽證被拒 黎上訴遭駁回
Tim Owen簽證被拒 黎上訴遭駁回
灣區熱搜：廣州設計三年展 港策展人寄語觀眾：盼設計啓發生活靈感
灣區熱搜：廣州設計三年展 港策展人寄語觀眾：盼設計啓發生活靈感
灣區熱搜：展品重「溫度」 反思現代主義設計
灣區熱搜：展品重「溫度」 反思現代主義設計
每13.8名牙醫畢業 12.8人投身私營
每13.8名牙醫畢業 12.8人投身私營
實際開支及預留預算 改制首場區選12.18億
實際開支及預留預算 改制首場區選12.18億
回應「迪拜王子」事件 李家超：歡迎合法資金
回應「迪拜王子」事件 李家超：歡迎合法資金
【Emily】紀律部隊工作犬 一周工時最多48 各部隊共274隻 3年10頭因病人道毁滅
【Emily】紀律部隊工作犬 一周工時最多48 各部隊共274隻 3年10頭因病人道毁滅
【Emily】《仙樂飄飄》來港 戲曲中心上演
【Emily】《仙樂飄飄》來港 戲曲中心上演
【Emily】28萬劑新冠疫苗銷毁 佔總採購1.2%
【Emily】28萬劑新冠疫苗銷毁 佔總採購1.2%
【Emily】抬頭見「日暈」
【Emily】抬頭見「日暈」
【Emily】研究：老鼠有數感 識區分數字
【Emily】研究：老鼠有數感 識區分數字
【Emily】浸大音樂會 AI「瑤族舞者」山林起舞
【Emily】浸大音樂會 AI「瑤族舞者」山林起舞