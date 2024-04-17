文體旅局再開會 跟進黃金周旅客安排

【明報專訊】五一黃金周將至，文化體育及旅遊局昨再召開跨部門會議，跟進各部門接待訪港旅客的預備工作。當局表示，政府相關部門會在各口岸加強人手和協調運輸及通關服務，例如加強人流管理、加密交通班次等；警方會因應當時情況，安排公共交通工具利用將在新深路設立的指定專用行車線前往落馬洲／皇崗口岸。
會議由文體旅局長楊潤雄主持，多個政府部門、旅遊相關機構、景點及酒店業等有派員出席。當局表示，由海關、警務處、入境處等成立的跨部門聯合指揮中心將於黃金周期間啓動，監控各陸路邊境管制站的情況和與內地相關機構保持緊密聯繫，各主要景點另會作人流控制安排。楊潤雄稱，政府會密切注視黃金周旅客訪港情況，與相關機構及業界加強協調和溝通，做好人流管理工作。
黃家和料大批內地客 生意多兩成
特首李家超昨早出席行政會議前稱，政府已積極部署，他對不同關口管理有信心，並指旅遊、餐飲及酒店等業界會就旅客新的要求和消費模式作轉變，旅發局亦會在黃金周期間舉行煙火表演，吸引更多旅客來港。
香港餐飲聯業協會會長黃家和向本報稱，預計黃金周有大批內地遊客訪港，加上港人只有單日假期，或留港消費，生意額有望較平日多一至兩成。他提及，現時內地旅客消費力較疫情前低，但期望可以靠人流彌補。
另外，旅發局昨公布3月份訪港旅客人次為340萬，較去年同期升近四成，其中逾七成為內地旅客。本年首季累計錄得1123萬人次旅客訪港，按年增1.5倍。