文體旅局再開會 跟進黃金周旅客安排

會議由文體旅局長楊潤雄主持，多個政府部門、旅遊相關機構、景點及酒店業等有派員出席。當局表示，由海關、警務處、入境處等成立的跨部門聯合指揮中心將於黃金周期間啓動，監控各陸路邊境管制站的情況和與內地相關機構保持緊密聯繫，各主要景點另會作人流控制安排。楊潤雄稱，政府會密切注視黃金周旅客訪港情況，與相關機構及業界加強協調和溝通，做好人流管理工作。

黃家和料大批內地客 生意多兩成

特首李家超昨早出席行政會議前稱，政府已積極部署，他對不同關口管理有信心，並指旅遊、餐飲及酒店等業界會就旅客新的要求和消費模式作轉變，旅發局亦會在黃金周期間舉行煙火表演，吸引更多旅客來港。

香港餐飲聯業協會會長黃家和向本報稱，預計黃金周有大批內地遊客訪港，加上港人只有單日假期，或留港消費，生意額有望較平日多一至兩成。他提及，現時內地旅客消費力較疫情前低，但期望可以靠人流彌補。

另外，旅發局昨公布3月份訪港旅客人次為340萬，較去年同期升近四成，其中逾七成為內地旅客。本年首季累計錄得1123萬人次旅客訪港，按年增1.5倍。