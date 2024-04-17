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港聞

港聞二

每13.8名牙醫畢業 12.8人投身私營

【明報專訊】衛生署近年牙醫空缺率擴大。目前本港整體牙醫公私營執業比例約為1：3，醫務衛生局昨向立法會特別財委會提交文件顯示，2022/23年度新畢業牙醫於公私營界別執業比例為1：12.8，即每12.8名新畢業牙醫投身私家才有1名加入公營體系。

立法會特別財委會今日審議醫衛局開支，該局昨午提交文件顯示由2020/21年度起，按年度資助牙醫學士課程畢業生人數分別為53、75和69；按港大牙醫學院的非正式資料統計，2020/21年度新畢業牙醫公私營執業比例為1：5.6，其後兩個年度分別擴至1：9.7和1：12.8。翻查資料，截至上月初，衛生署牙醫空缺率為27.6%，共102個空缺。

整體公私營執業比例1:3

衛署27.6%空缺

公營牙科服務包括衛生署牙科診所和醫管局等，前者主要服務公務員，其中11間每星期劃出特定時段，提供免費街症。

文件顯示，牙科街症就診人次由2021/22年度的2.7萬人次，跌至2023/24年度截至今年1月底的近1.6萬人次，醫衛局稱考慮到衛生署牙醫人手短缺，短期內不能增加街症籌量，日後由非政府機構以新服務模式擴大服務量更合適。

醫療券聽力學家適用

平均每宗3435元

政府去年推出多項醫療券改善措施，包括去年4月底起擴大適用範圍至涵蓋聽力學家等。文件顯示，去年最多醫療券交易涉西醫，逾232萬宗，平均每宗546元；聽力學家則有784宗，平均每宗3435元，冠絕所有醫療服務提供者，亦超過長者每年可申領的2000元金額。

自去年7月起推行配偶共用醫療券，文件顯示截至去年12月，逾13.1萬名、即6.5萬對長者同意共用醫療券，其中近5.1萬人曾用配偶醫療券；衛生署接獲1宗相關投訴，調查仍在進行。署方亦因應長者要求，取消18名長者醫健通（資助）戶口連結，主因是配偶不欲再共用醫療券。

目前有6個社區隔離設施仍在備用狀態，發展局向特別財委會提交文件顯示，每月實際開支共約375萬元，其中竹篙灣和落馬洲河套區設施分別涉170萬和140萬元。開支用於外判基本保安，部分需外判清潔和維持照明、冷氣、消防和電訊設備運作。

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