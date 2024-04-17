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港聞二

灣區熱搜：展品重「溫度」 反思現代主義設計

【明報專訊】「廣州三年展」為內地大型藝術盛事，最早於2002年開辦，及後連辦6屆，過往主題包括「別樣——一個特殊的現代化實驗空間」、「誠如所思：加速的未來」及「與後殖民說再見」等。廣東美術館去年啟動籌辦首屆「廣州設計三年展」，形成當代藝術、影像藝術及設計藝術3個專題研究的新結構，旨在為「設計」建構超越技術與觀念層面的表現體系。

邀近百藝術家 感不同文化溫度

首屆廣州設計三年展今年1月17日揭幕，5月31日結束，主題為「有溫度的存在」，反思現代主義及重新審視設計的本質。展覽共邀請來自27個國家或地區、近100名藝術家參與，展示不同文化背景下「有溫度」的設計。

展覽由廣東省文化和旅遊廳指導、廣東美術館主辦，內地藝術家王紹強擔任總策展人，另有4名主題策展人——來自內地的李德庚、王乃一，以及英國的理查森（Vicky Richardson）、香港的又一山人，共設「築建的生命」、「關懷羈絆」、「站在此時此地」及「設計：生存．生活．生命」四大板塊。

4板塊分別展示不同年代建築師的作品，藝術家對「關懷」的思考，日常生活及對「此時此地」的意義，以及從社會大眾的角度感知和欣賞，設計對人類等的附加價值和靈感。王紹強指出，展覽主題「有溫度的存在」源於對現代主義的反思及對設計本質的重新審視。他說，於當代語境下，設計作品+中的「溫度」日益重要，並賦予作品更深層的文化內涵和人文價值，為人們帶來更多精神訴求與情感共鳴，同時增加他們對設計作品的親和力和認同感。

廣東省文化和旅遊廳一級巡視員楊樹稱，今次展覽為粵港澳大灣區甚至全球的設計創作者提供一個探討當下及未來設計研究觀念、設計發展及社會價值的契機，並可「讓廣州的溫度，不斷影響世界的溫度，讓世界的溫度，持續提升廣州的溫度」。

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