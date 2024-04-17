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港聞二

灣區熱搜：廣州設計三年展 港策展人寄語觀眾：盼設計啓發生活靈感

【明報專訊】現正舉行的廣州設計三年展，香港藝術家又一山人（黃炳培）是主題策展人之一，他負責策劃的板塊「設計：生存．生活．生命」共展出約30件作品。他接受本報專訪稱，其策展概念非採用留白式的方法與大眾對話，認為觀眾要獲得所傳達的信息，故是次展覽「較直接」，希望觀眾思考設計對人類可帶來什麼附加價值及靈感。

明報記者 區慧盈

「設計，能幫助人類生存，在危機中有更好的基本生活條件和出路？」「設計，能真正提升生活（精神性）？」「設計，能直指生命的感悟和提升？」此3條問題，為展覽開始時，又一山人期望跨界別、跨領域及跨年齡的觀眾能思考的。

《綠在區區》作例

便利店演繹環保變日常

又一山人說，他身為廣告出身的創作人，今次策展以簡單、直接的方式，展現生存、生活、生命的關係，並期望觀眾能思考本次展覽主題「有溫度的存在」：「究竟有咩方法令『溫度』存在，令生活變得更加好？」他以展品之一《綠在區區》為例，創作者在重塑香港的「小區回收中心」時，除了要明白環保署與營運者的需要，亦要了解如何利用此類設施提高市民環保意識，故展品最終套用便利店概念，將環保變成日常。他進一步解釋，香港推動環保硬邦邦，工作有待改善，但《綠在區區》清爽的空間及簡潔、現代的形象，最終可提升市民回收的信心，並慢慢改變大家的行為習慣，也是藝術的一種。他又分享，其他展品亦以不同的方式演繹生命意義，如有作品以輕鬆方式表達現代視覺語言，另有將設計與生命掛鈎，令每個人都可受認同及尊重。

「持續便是藝術」

又一山人冀青年「相信可能」

他認為藝術可將人放在基本的位置，並以非常純粹的方式創作，使作品與人溝通時「不含雜質」。他補充，沒有人是天生的藝術家，每人都有其創意及個人設計，並強調持續執行便是藝術，「每個人只需找到自己能夠參與的部分」。他將今次策展視為教育工作，期望為觀眾提出觀點、啟發思考的同時，亦能為他們「洗禮」，希望年輕一代了解自己充滿可能。他期望能透過文化推動社會價值，並強調因「我相信」、「我看見」而繼續藝術工作。

除擔任策展人外，又一山人另有多重身分，包括曾替香港故宮文化博物館策劃5號館，自己亦有近百件藏品收於M+。他稱香港藝術規劃從六七十年代以來逐漸進步，近10年的藝術教育工作也很不錯。至於藝術發展及藝術館方面，他形容香港仍是亞洲的焦點，雖性質偏商業，但可增加市民的投入感及關注度。

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