調查：四成人疼痛逾3月 當中三成人會求醫

養和去年第四季至今年第一季展開調查，收集3018名成年受訪者意見，了解他們疼痛和處理方法。27%受訪者疼痛持續一年以上，逾半表示疼痛涉及多於一個部位。至於痛症對生活的影響，近六成人認為影響睡眠作息，受訪者認為工作效率、情緒和精神健康、社交及人際關係等亦受影響。

經歷疼痛的受訪者中，過去一個月最常經歷的疼痛部位為肩頸，佔逾六成；約三成表示不清楚疼痛原因。調查亦發現，近六成受訪者選擇以休息緩解疼痛，三成會選擇求醫。張志偉說，大眾缺乏對慢性疼痛的認識，提醒若患者持續3個月或以上經歷疼痛，並已排除感染及腫瘤風險，所用治療未能有效改善疼痛，應尋求痛症科治療。

養和醫院麻醉科名譽顧問醫生李振垣說，門診醫生會透過臨牀診斷找出痛因，包括超聲波、抽血、影像等方式，亦會因應患者病况轉介至其他專科，進行跨專科治療，並舉例稱曾有肺癌病人因腫瘤壓迫神經而劇痛，長時間難入睡，甚至無法平躺做電療治療癌症，為病人安排藥物紓緩痛症時需視乎其腫瘤情况。

養和指相關培訓落後

建議大學檢視

張志偉亦提及，現時本港醫學培訓中關於疼痛方面的知識不足，相比其他地方「十分落後」，課堂時間有限，導致不少醫學生畢業後或不清楚疼痛管理方面的轉介，建議大學檢視。

政府擬修例容許物理治療和職業治療師毋須醫生轉介而直接為病人服務，李振垣認為「（有醫生轉介）會好少少」，指每年在他診治下確診的癌症個案有2至3宗，「擔心（無轉介）走漏咗一啲嘢」。