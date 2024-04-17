操刀換肝瑪麗時任醫生：首次手術血管堵塞 不常見

病人乙肝病毒量近億 致肝衰竭

冼又稱，鄧桂思的乙肝病毒含菌量接近一億，導致肝衰竭和乙肝急性發作。

鄧桂思2017年4月13日接受首次換肝手術，移植善心人捐贈的活肝，同月20日做第二次換肝手術，移植腦幹死亡病人捐出的屍肝。手術團隊成員包括盧寵茂、現任中大醫學院外科學系教授吳國際，以及時任瑪麗醫院外科醫生冼瑞靈等。

冼瑞靈表示，首次換肝需要「搭橋」重建鄧桂思的其中一條肝靜脈分支，她在手術後以肉眼檢查，見到鄧的肝臟血管接駁順利，舊有的肝臟組織大規模壞死。及後鄧接受電腦掃描，發現搭橋的血管栓塞，肝臟變得腫脹，須做另一次換肝手術。

冼瑞靈稱，其間盧寵茂曾為鄧桂思剖腹，移除塌陷的血管，以改善血管接駁。經歷兩次換肝手術後，鄧的病况起初有改善，後來肺部大範圍變花，並依賴胃管餵食，屬「重症導致多重神經受損」。其後鄧不斷發生細菌感染，依靠強心藥維持血壓和呼吸機提供氧氣。直至5月4日，鄧桂思出現氣胸和呼吸衰竭，兩邊肺部全花，延至8月26日凌晨去世。

（死因研訊）