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港聞

港聞二

兩空置油站轉充電站 供20快充器

【明報專訊】政府近年推動電動車普及措施。環境及生態局昨向立法會衛生事務委員會提交文件，進一步交代油站轉為快速充電站的進度，其中下月截標的兩幅空置油站轉型快速充電站用地，將提供共逾20個快速充電器。兩幅用地分別位於九龍東和新界東。

收98油站加充電器建議書

政府早前修改油站地契條款，向油站營運商提供誘因，推動油站加裝電動車充電器。文件顯示政府接獲98個油站加裝快速充電設施初步建議書，共涉471個充電器，而在18區中，相關油站以元朗區佔最多，14個油站共設65個快速充電器；油尖旺和荃灣各一個，各設7個及2個快速充電器。

當局本月已發信邀請其中60個油站提交詳細設計建議書，涉逾200個充電器；另有6個油站因地契問題或不完全符合營運要求，需補交資料；其餘32個油站則正進一步分析加裝充電設施可行性。

政府停車場兩成泊位可充電

改收費後使用率大跌

車位充電方面，環境局向立法會特別財委會提交文件顯示，截至去年12月，全港政府停車場1.3萬個公眾私家車泊車位中，2652個配備電動車充電器，佔19.3%；其中九龍城比例最高，達46.8%，比例最低為南區7.5%。

政府去年底起逐步將現有政府停車場電動車充電服務市場化，料今年中完成。文件顯示截至今年1月底，10個停車場充電器平均使用率由收費前15.1%跌至收費後5.2%。當局稱現階段數據只顯示充電裝置短期使用率變化，實際情况需實施一段時間後才能反映。

相關字詞﹕電動車 充電

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