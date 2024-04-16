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港聞

港聞二

首3月截396宗非法進口食物 約去年全年1/3

【明報專訊】海關今年首3個月共查獲396宗非法進口受規管食物個案，主要為未煮熟肉類及蛋類，較去年同期升93%，數字相當於去年全年的37％。海關表示，疫後全面通關和港車北上實施令跨境人流及車流增加，加上不少市民在周末及假期到內地消費，購買不同物品回港，當中包括受規管食物，令個案上升。

主要涉未煮熟肉類蛋類

海關跨境橋岸科港珠澳大橋貨物組指揮官鄧維邦說，去年共有1057宗走私肉類及非法進口受規管食物案件，當中走私佔9宗，回升至疫情前2019年超過1000宗的水平。本年首季396宗個案主要涉及未煮熟肉類及蛋類，93%從旅客渠道檢獲，多以隨身行李如行李篋、手拉車、手挽膠袋等攜帶入境；同期暫未發現大型走私受規管食物案件。

海關稱由復活節假期至昨日，本月兩周共截獲90宗相關案件，有輕微上升趨勢，估計與假日個別口岸跨境人流及車流破紀錄有關。對於五一黃金周將至，海關稱會嚴謹執法，有需要時會要求食環署協助。

食安中心風險管理科食物進出口組衛生總督察鄧耀恒說，去年有1117宗相關檢控，今年首3個月則有357宗。他說，非法進口食物或來歷不明，亦無接受當局檢測，難以證明可供安全食用，加上運送時或置於危險溫度或衛生欠佳環境，或會威脅健康。

檢疫偵緝犬將助執法

海關與食安中心表示會保持緊密聯繫，採取聯合行動打擊非法進口食物，並會向旅客派發有關單張。食安中心表示，現時轄下7隻檢疫偵緝犬會在不同高風險陸路口岸協助執法，加快檢測過境旅客行李內是否藏有未煮熟肉類及蛋類。

相關字詞﹕檢疫偵緝犬 食安中心 非法進口受規管食物 海關

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