首3月截396宗非法進口食物 約去年全年1/3

主要涉未煮熟肉類蛋類

海關跨境橋岸科港珠澳大橋貨物組指揮官鄧維邦說，去年共有1057宗走私肉類及非法進口受規管食物案件，當中走私佔9宗，回升至疫情前2019年超過1000宗的水平。本年首季396宗個案主要涉及未煮熟肉類及蛋類，93%從旅客渠道檢獲，多以隨身行李如行李篋、手拉車、手挽膠袋等攜帶入境；同期暫未發現大型走私受規管食物案件。

海關稱由復活節假期至昨日，本月兩周共截獲90宗相關案件，有輕微上升趨勢，估計與假日個別口岸跨境人流及車流破紀錄有關。對於五一黃金周將至，海關稱會嚴謹執法，有需要時會要求食環署協助。

食安中心風險管理科食物進出口組衛生總督察鄧耀恒說，去年有1117宗相關檢控，今年首3個月則有357宗。他說，非法進口食物或來歷不明，亦無接受當局檢測，難以證明可供安全食用，加上運送時或置於危險溫度或衛生欠佳環境，或會威脅健康。

檢疫偵緝犬將助執法

海關與食安中心表示會保持緊密聯繫，採取聯合行動打擊非法進口食物，並會向旅客派發有關單張。食安中心表示，現時轄下7隻檢疫偵緝犬會在不同高風險陸路口岸協助執法，加快檢測過境旅客行李內是否藏有未煮熟肉類及蛋類。