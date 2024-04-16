聯合出版等涉教科書合謀定價 競委：推條例前已協議 書商：未必遵從

【明報專訊】商務印書館及其母公司聯合出版集團涉嫌與天利行書局及其總經理許超明一同制定教科書價格折扣，遭競爭事務委員會入稟控告違反《競爭條例》（下稱條例），昨在高等法院開審。競委會一方開案陳辭強調，涉案公司早於條例實施前已達成協議，其後各方繼續執行協議，屬合謀定價，並非巧合，亦有文件及信息紀錄佐證。有關出版公司代表提及，建議純粹單方面提出。
競委：有文件佐證
原告為競委會；4答辯人為天利行書局有限公司、商務印書館（香港）有限公司、聯合出版（集團）有限公司，以及天利行總經理許超明。許超明為教育圖書零售業商會（EBA）會長，會員包括天利行、商務印、三聯及中華書局，後三者主要由聯合出版持有。競委會要求下令答辯人罰款，以及取消許超明的董事資格。
競委會一方稱，2011年各書局提高減價折扣以取得學校訂單，掀起教科書「價格戰」，並引述許超明供辭稱，書局之間形成惡性競爭，要求商會書局最多向學校提供10%折扣。2015年《競爭條例》實施前，上述書局得知對手擬定的折扣，而且沒有反對。競委會一方表示，條例生效後，天利行等書局仍按協議行事，提供相同折扣予多間天主教學校，將依賴電郵、WhatsApp信息等證明。至2017年，書局接受調查期間所提供的折扣才有改動，不是湊巧。
書商：建議純粹單方面提出
商務印、聯合一方陳辭稱，所謂協議不設規管機制，涉及公司未必遵從；假設會議上有人提出建議，與會者沒回應，競委會也未能在毫無合理疑點下證明各方合謀行事。代表天利行及許超明一方稱，書局和學校合作不一定關乎書本折扣，可能基於多年來信任而決定。審訊今續，預料開始傳召證人作供。