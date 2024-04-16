聯合出版等涉教科書合謀定價 競委：推條例前已協議 書商：未必遵從

競委：有文件佐證

原告為競委會；4答辯人為天利行書局有限公司、商務印書館（香港）有限公司、聯合出版（集團）有限公司，以及天利行總經理許超明。許超明為教育圖書零售業商會（EBA）會長，會員包括天利行、商務印、三聯及中華書局，後三者主要由聯合出版持有。競委會要求下令答辯人罰款，以及取消許超明的董事資格。

競委會一方稱，2011年各書局提高減價折扣以取得學校訂單，掀起教科書「價格戰」，並引述許超明供辭稱，書局之間形成惡性競爭，要求商會書局最多向學校提供10%折扣。2015年《競爭條例》實施前，上述書局得知對手擬定的折扣，而且沒有反對。競委會一方表示，條例生效後，天利行等書局仍按協議行事，提供相同折扣予多間天主教學校，將依賴電郵、WhatsApp信息等證明。至2017年，書局接受調查期間所提供的折扣才有改動，不是湊巧。

書商：建議純粹單方面提出

商務印、聯合一方陳辭稱，所謂協議不設規管機制，涉及公司未必遵從；假設會議上有人提出建議，與會者沒回應，競委會也未能在毫無合理疑點下證明各方合謀行事。代表天利行及許超明一方稱，書局和學校合作不一定關乎書本折扣，可能基於多年來信任而決定。審訊今續，預料開始傳召證人作供。

【案件編號：CTEA2/20】