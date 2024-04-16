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港聞二

港怡脊椎減壓手術錯位置要再做 衛署：延呈報違守則 院方：知事件後即通知

【明報專訊】港怡醫院今年2月向衛生署通報一宗醫療事故，患腰椎管狹窄症病人接受脊椎減壓手術時，在錯誤腰椎位置施手術，其後疑血腫引致神經功能受損，須再做手術。衛生署回覆本報稱，該病人情况穩定，並確認院方延遲呈報該宗醫療風險警示事件，違反《私家醫院實務守則》要求。

院方2月通報 未覆何時發生

衛生署私營醫療機構規管辦公室網站顯示，今年2月接獲一宗由私家醫院呈報「錯誤為病人或某身體部位進行外科手術或介入手術程序」的醫療風險警示事件，涉及為一名67歲男病人在錯誤脊骨水平位置做脊椎外科手術。

港怡醫院回覆本報時未有透露事故具體於何時發生，稱該病人因雙腳麻痹到該院求診，經醫生診斷為腰椎管狹窄症，建議在腰椎L4/5位置施行減壓手術；病人入院接受手術後，翌日下肢麻痹感增加，醫生懷疑因血腫導致神經功能受損。醫生為病人安排磁力共振檢查，及後分別在腰椎L5/S1及L3/4位置施行減壓手術，病人術後下肢麻痹改善，不再感疼痛及繃緊；醫生其後安排病人覆診以監察血腫。該院稱病人及其家屬在治療過程知悉有關情况。

醫生：放射診斷或誤差 須覆查

骨科專科醫生陳英琪說，腰椎中間讓神經線通過的通道若因關節退化損耗軟骨、出現椎間盤突出、韌帶厚化或脊椎移位，通道會變得狹窄，造成腰椎管狹窄，初期徵狀包括小腿痠痛等，嚴重者會影響走動或出現功能障礙。

陳續稱，減壓手術是清除厚韌帶或椎間盤突出位置等，以擴大腰椎管，但病人或會出現腰椎骶化或骶椎腰化，令放射診斷出現誤差，故醫生須反覆對照磁力共振和X光影像，術間有懷疑應再照X光，置入微創導管時亦須確保定位準確。他稱若病人腰椎有多節退化，須靠醫生臨牀判斷在哪節施手術，部分病人亦須先後在多節做手術，但未必需要立即做。

《私家醫院實務守則》列明，私院在識別醫療風險警示事件後，24小時內須通知衛生署長。衛生署回覆稱，涉事醫院延遲呈報該宗醫療風險警示事件，違反守則要求，署方調查完成後將採取適當規管行動；署方早前要求涉事醫院4周內提交調查報告，醫院已提交。港怡醫院表示在得悉事件後已立即呈報衛生署，並已提交調查報告。

相關字詞﹕腰椎管狹窄症 港怡醫院

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