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英報告：立23條匆忙或違人權法 外交公署港府批抹黑

【明報專訊】英國外交部發表最新一份《香港半年報告》，外相卡梅倫在序言形容，香港於3月23日生效的《維護國家安全條例》為「匆忙通過立法程序」（rushed through the legislative process），很可能與國際人權法不相容；並重申希望港府尊重《基本法》賦予的權利和自由，維護高度自治，按照國際承諾和法律義務行事。外交部駐港公署和特區政府分別發稿對報告予以強烈譴責和反對。

外交部駐港公署發言人批評英國「故技重演」，「拿《中英聯合聲明》大做文章，老調重彈攻擊抹黑一國兩制」，並惡意詆譭國安法例及新選舉制度，稱《維護國家安全條例》為外國投資者提供更安全、穩定、高效的營商環境。特區政府批評報告對香港各方面情况的言論失實和污衊抹黑，對此表示強烈譴責和反對，又稱司法機關一如既往依法獨立行使審判權，傳媒可依法行使新聞自由等。

截至去年9月批逾18萬BNO簽證

有關報告涵蓋去年7月至12月。卡梅倫在序言呼籲港府停止起訴及釋放黎智英，並呼籲中國廢除國安法，又指國安法有域外效力，去年下半年有13名身處海外的人因行使言論自由而遭香港警方通緝，大部分目前身在英國，卡梅倫承諾保障他們的人身安全。另外，自BNO移民政策於2021年1月31日推出，截至去年9月30日，英國共收到約19.1萬份申請，已批出18.47萬份簽證。

相關字詞﹕香港半年報告書

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