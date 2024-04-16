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港聞

港聞一

董經緯：護國安非一勞永逸 法律生命在實施

【明報專訊】昨日「全民國家安全教育日」開幕禮，各中央駐港機構代表均有致辭，包括去年7月上任後首次公開發言的駐港國安公署署長董經緯（圖）。他致辭時稱，維護國安絕非一勞永逸，需居安思危、防患未然，「法律的生命在於實施，法律的權威也在於實施」，國安公署將與特區政府一同全面準確實施《港區國安法》及《維護國家安全條例》。

董經緯表示，國家安全「只有一國之責，沒有兩制之分」，不論實行社會主義或資本主義、實施大陸法或普通法，維護國安都是頭等大事和首要任務。他說，目前國際地緣衝突加劇，本港社會高度開放和自由，不穩因素一直增加，容易被外部勢力利用。他說，香港與國家的命運緊密相連，本港高度重要和敏感，「需要高度安全」。

董認為香港經濟與社會已逐步擺脫政治動蕩的影響，全民維護國安的責任意識大幅提升，不過在發展經濟的關鍵時期需要國家安全，而維護國安「只有進行時，沒有完成時」。他稱，國安工作要具有居安思危、防患未然的「底線思維」，國安公署將與特區政府全面準確實施《港區國安法》及《維護國家安全條例》。

駐軍代表：盼成香江衛士

外交公署代表：外交護港惠港

過去甚少公開發言的解放軍駐港代表昨亦有致辭。解放軍駐港部隊副政治委員王兆兵表示，部隊始終牢記使命重託，全體官兵將全面加強練兵備戰，以更強大能力和可靠手段，維護國家安全和香港長期繁榮穩定，成為港人信賴的「香江衛士」。外交部駐港公署署理特派員李永勝表示，公署將堅持「外交護港」，阻止外部勢力干預香港事務，並以「外交惠港」，支持香港擴大對外交往與合作。

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